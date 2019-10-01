Madara Cosmetics: Арманева распространила ложные сведения, компания ждет извинений

В ответном письме компания подчеркнула, что сотрудничала с многими известными людьми в Латвии и за рубежом, которые обращались к ним с новыми идеями, часть из них Madara Cosmetics помогла развить в рамках услуг контрактного производства.

Политикой компании никогда не было использовать интеллектуальный вклад кого-либо, так как такие действия, по мнению производителя косметики, неэтичны.

В видео блогер отметила, что идею об "уникальном продукте красоты" рассказала бренду во время встречи.

Madara Cosmetics отмечает, что встреча была - 12 ноября 2018 года Арманева связалась с компанией, и обе стороны встретились для знакомства. На встрече блогер рассказала об идее создать тонирующий крем для глаз.

Компания подчеркнула, что у Майи Арманевой не было никаких конкретных предложений, как добиться того эффекта, который она себе представила, "соединив несовместимое".

Предложение, высказанное Арманевой во время встречи о "придуманном эффекте" косметического средства, было слишком общим и неконкретным, и было принято решение, не тратить время на этот проект, так как у компании есть другие, более актуальные проекты.

До встречи с блогером предприятие уже приступило к разработке новой линии декоративной косметики, в которую входит и новый корректор - это было озвучено и Арманевой.

Madara Cosmetics подчеркивает - то, что компания самостоятельно разработала свой новый корректор, могут подтвердить и люди, вовлеченные в создание и тестирование продукта, в том числе мастера по гриму.

Предприятие признает, что после одной короткой встречи с человеком, у которого есть идея о "придуманном эффекте", невозможно создать и начать производить косметическое средство.

Разработка косметики - это финансово дорогой, постоянный и длительный процесс, занимающий несколько лет, во время которых непрерывно согласовываются действия всех участников, ведется поиск производственных технологий и осуществляется множество других действий.

Компания отметила, что в рамках одной ознакомительной встречи не было никаких договоренностей о работе, дальнейшем плане действий, форме сотрудничества, поэтому заявление Арманевой о том, что были пожаты руки, подтверждено сотрудничество и компания сможет что-то реализовать, не соответствует действительности.

По мнению Madara Cosmetics, Арманева нарушила нормы Кодекса этики Латвийской ассоциации инфлюэнсеров и блогеров, распространяя сознательно неверные сообщения. Компания ожидает, что блогер в ближайшее время публично извинится.

Как сообщалось ранее, Майя Арманева разместила в своих сториз фотографию, где на фоне домашней странички бренда Madara Cosmetics изображена анимационная "полицейская лента" с надписью "crime scene, do not cross" ("Место преступления, не пересекать"), а также пояснительный текст.

ФОТО: Ekrānšāviņš no Instagram

"Тот момент, когда ты получаешь по электронной почте "захватывающую новость" о разработке продукта, который ты предложила создать в сотрудничестве с брендом.

Я предложила создать этот уникальный продукт, но после нашей встречи они решили просто пропасть и присвоить себе мою идею. Это так просто! Браво...", - написала Арманева.

Чуть позже Майя опубликовала в своем профиле в Instagram видео, в котором более подробно объяснила обстоятельства произошедшего.

"Какое-то время назад я связалась с брендом. У нас была встреча, мы переговорили, и я предложила своего рода сотрудничество по разработке совершенно нового продукта, который я придумала - каким должен быть эффект, чтобы получить идеальный результат. Им идея понравилась, потому что ничего подобного у них до этого еще не было и не планировалось. У бренда есть тональный крем с похожим эффектом, а вот такого консилера, по их признанию, действительно нет", - рассказала Арманева в своем видео.

По словам Майи, у нее были идеи "соединить несовместимое" и создать уникальный косметический продукт. Обе стороны якобы согласились сотрудничать, но после этого бренд прекратил общение, игнорировал ее сообщения по электронной почте и вообще любые попытки связаться.

"В очередной раз убедилась, что о своих идеях следует распространяться очень осторожно", - призналась блогер. В конце видео Арманева рассказала, что у нее появилась новая идея, для воплощения которой она больше не планирует привлекать косметические компании.