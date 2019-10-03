Улучшит ли новый бюджет жизнь самых бедных?
В новом бюджете 32 миллиона евро планируется отвести на то, чтобы поднять максимальный необлагаемый минимум до 300 евро. Активнее всего за это выступает Новая консервативная партия (НКП), которая настаивала на том, что необлагаемый минимум должен бы достигнуть даже 500 евро. Руководитель фракции НКП в Сейме Юта Стрике разъясняла, что это приоритет партии, так как "не только они, но и другие политические силы обещали работать в этом направлении, чтобы уменьшить бедность".
В контексте этого бюджета много говорилось и о других планах для достижения этой цели.
Что это за планы, и действительно ли они существенно снизят уровень бедности? Анализ Re:Check показал, что скорее - нет.
По последним данным Центрального статистического управления (CSP), риску бедности подвержены те жители Латвии, чьи доходы в семье из одного человека не превышают 367 евро, а для семьи с двумя взрослыми и двумя детьми - 770 евро.
В целом это практически четверть населения Латвии, и удельный вес бедных в обществе растет. Порогом бедности считаются 60% всех жителей, если считать по медиане доходов, то есть средней точке. Таким образом, вместе со стремительным ростом зарплат в последние годы вырос и порог бедности.
В Латвии растет и так высокое неравенство доходов. На это указывает рост коэффициента джини с 34,5% до 35,6% (0 означал бы, что в обществе у всех доходы равны, а 100 - что одному человеку принадлежит все).
Видео: Уменьшит ли новый бюджет бедность? Разъяснения в картинках
Самые бедные - пенсионеры
Сейчас самая большая группа, подверженная риску бедности, - это сениоры в возрасте старше 65 лет - 74%.
В следующем году предусмотрена самая большая до сих пор индексация пенсий. Однако, как пояснила министр благосостояния Рамона Петравича, прирост будет больше у тех, у кого больше пенсия и стаж работы.
Также и руководитель Федерации пенсионеров Айя Барча прокомментировала на Латвийском телевидении, что индексацией невозможно увеличить маленькие пенсии и приблизить их к тем, что побольше, для этого необходимо искать другие механизмы.
В следующем году до 300 евро планируется увеличить необлагаемый минимум пенсий, однако и это не повлияет на самые маленькие пенсии - на данный момент почти 43% пенсионеров по возрасту получают пенсии до 300 евро.
Министр благосостояния также высказалась, что до 99 евро удастся увеличить минимальную пенсию, которая не пересматривалась уже десять лет. Сейчас минимальная пенсия составляет 70 евро. На то, что она неадекватно маленькая и не может обеспечить даже основные потребности, указал и Омбудсмен.
Министр финансов однако в интервью газете Diena указал, что средства найдены на то, чтобы поднять минимальную зарплату всего на 10 евро.
Часть сениоров могли бы почувствовать рост необлагаемого налога для работающих - для этого деньги уже найдены. В возрастной группе от 65 до 74 лет трудоустроены по меньшей мере 20% населения. Приблизительно 30 тысяч из них получают зарплату в размере 300 - 1000 евро. Большинство сениоров однако не трудоустроены, поэтому решение поднять необлагаемый минимум напрямую их не затронет. Косвенно ситуация могла бы улучшиться, если сениор живет в семье, в которой есть другой зарабатывающий, кто выиграет после поднятия необлагаемого минимума.
Как помогут самым бедным семьям?
На необлагаемый минимум влияет размер зарплаты. Для тех, у кого зарплата меньше, необлагаемый минимум больше. Сейчас максимальный необлагаемый минимум в размере 230 евро применяют к тем жителям, которые зарабатывает до 440 евро. Для получателей больших зарплат необлагаемый минимум постепенно снижается и для тех, кто получает более 1100 евро он равен нулю.
В новом бюджете в свою очередь планируется, что 300 евро не будут облагаться налогами для работающих с зарплатой до 500 евро.
Например, при ситуации, когда зарплата составляет 440 евро, "на руки" можно получить 359 евро. После повышения необлагаемого минимума - 373 евро. То есть прирост - 14 евро.
Но, ситуация меняется, если у работающего есть хоть один иждивенец. Тогда зарплата "на руки" как была, так и остается 391 евро.
Именно семьи с одним взрослым и детьми - вторая наибольшая группа, подверженная риску бедности сразу после пенсионеров - 32,6%. Даже тем взрослым, которые в этой группе трудоустроены - поднятие необлагаемого минимума не поможет. Часть зарплаты, которая остается после того, как получена льгота за иждивенца, слишком маленькая, чтобы увеличение необлагаемого минимума повлияла на это.
Риску бедности подвержен и 31% жителей до 64 лет, которые проживают одни. Однако большая часть людей этой группы не трудоустроены, поэтому и они ничего не выиграют от увеличения необлагаемого минимума.
Среди людей в возрасте до 64 лет, которые проживают одни и трудоустроены, в группе риска бедности заметно меньше людей - 13,7%, отметил Re:Check эксперт статистики бедности и неравенства доходов CSP Виктор Веретьянов.
Многодетные семьи
От повышения необлагаемого минимума ничего не выиграют и многодетные семьи с двумя взрослыми и тремя или больше детьми. В этой группе риску бедности подвержены 20,5% семей.
Демограф Илмар Межс пришел к выводу, что таким образом из круга получателей помощи на этот раз исключены семьи с детьми.
"Мы по сути в выборочном порядке помогаем тем, у кого не самый большой риск бедности".
Стоит отметить, что в контексте нового бюджета предлагается пересмотреть и пособия для родителей, однако об этих инициативах, также как и о росте минимальных пенсий, еще ведутся дискуссии.
|"На руки"сейчас (необлагаемый минимум 230 евро)
|"На руки"после изменений (необлагаемый минимум 300 евро)
|430 евро, нет иждивенцев
|352.16
|366.16
|430 евро, один на иждивении
|382.70
|382.70
|500 евро, нет иждивенцев
|397.80
|416
|500 евро, один на иждивении
|445
|445
|700 евро, нет иждивенцев
|526.20
|542.40
700 евро, один на иждивении
|572.20
|588.40
700 евро, два на иждивении
|618.20
|623
700 евро, три на иждивении
|623
|623
Экономист Банка Латвии Улдис Руткасте подсчитал, что "влияние на бедность и неравенство" было бы косметическим, даже если бы необлагаемый минимум повысили бы до 500 евро, как изначально предлагала НКП.
По его мнению, цель можно было бы достичь лучше, пересмотрев систему социальных пособий, так как в группе жителей с низкими доходами есть много нетрудоустроенных.
Перемены - лишь косметические
Стрике понимает, что работающие с небольшими доходами, на иждивении которых есть дети, выгоды от повышения необлагаемого минимума не получат, однако она отмечает, что это только один сегмент в большой группе бедных работающих. По ее мнению, например, повышение необлагаемого минимума может предотвратить то, что молодые люди, которые только начинают работать, из-за низких доходов выбрали бы создавать семью за рубежом.
Стрике называет данные CSP, показывающие, что немного более 30% рабочих получали в прошлом году "на руки" до 450 евро в месяц. Данные также показывают, что почти 17% получают минимальную зарплату или еще меньше.
"Если кто-то получает меньше 500 евро брутто, то как их можно не назвать живущими на пороге бедности?" - прокомментировала депутат.
Дискутируя на эту тему на социальном портале Twitter, эксперт социальной политики Рута Зилвере высказалась, что все, кто на данный момент получают минимальную зарплату, на пороге риска бедности. В разговоре с Re:Check Зилвере указала на еще одну выгоду, а именно, что "важно, есть ли у человека мотивация работать, если он на каком-то пособии".
Однако Веретьянов обращает вниманию на то, что необлагаемый минимум не растет так же стремительно, как порог бедности.
Например, максимальный рост зарплаты, который можно получить, составляет 18 евро. В свою очередь риск бедности в последние три года в среднем повышался на 25 евро в год.
Таким образом, в большинстве своем людей, у которых зарплата вырастет, по-прежнему будут считать подверженными риску бедности.
Веретьянов добавляет, что такие решения не показывают никакого улучшения. Исторически были и решения, которые обосновывались на статистических данных о подверженных бедности. Например - повышение минимальной зарплаты с 320 евро до 360 евро в 2015 году.
Вывод: Самым бедным группам трудоустроенных - таким как одиноким родителям с низкими доходами и детьми на иждивении, повышение необлагаемого минимума не поможет. Пенсионерам жизнь улучшит индексация пенсий, однако неизвестно, найдется ли финансирование и для повышения минимальной зарплаты и пересмотра пособий для родителей.