Улучшит ли новый бюджет жизнь самых бедных?

В контексте этого бюджета много говорилось и о других планах для достижения этой цели.

Что это за планы, и действительно ли они существенно снизят уровень бедности? Анализ Re:Check показал, что скорее - нет.

По последним данным Центрального статистического управления (CSP), риску бедности подвержены те жители Латвии, чьи доходы в семье из одного человека не превышают 367 евро, а для семьи с двумя взрослыми и двумя детьми - 770 евро.

В целом это практически четверть населения Латвии, и удельный вес бедных в обществе растет. Порогом бедности считаются 60% всех жителей, если считать по медиане доходов, то есть средней точке. Таким образом, вместе со стремительным ростом зарплат в последние годы вырос и порог бедности.

В Латвии растет и так высокое неравенство доходов. На это указывает рост коэффициента джини с 34,5% до 35,6% (0 означал бы, что в обществе у всех доходы равны, а 100 - что одному человеку принадлежит все).

Видео: Уменьшит ли новый бюджет бедность? Разъяснения в картинках

Самые бедные - пенсионеры

Сейчас самая большая группа, подверженная риску бедности, - это сениоры в возрасте старше 65 лет - 74%.

В следующем году предусмотрена самая большая до сих пор индексация пенсий. Однако, как пояснила министр благосостояния Рамона Петравича, прирост будет больше у тех, у кого больше пенсия и стаж работы.

Также и руководитель Федерации пенсионеров Айя Барча прокомментировала на Латвийском телевидении, что индексацией невозможно увеличить маленькие пенсии и приблизить их к тем, что побольше, для этого необходимо искать другие механизмы.

В следующем году до 300 евро планируется увеличить необлагаемый минимум пенсий, однако и это не повлияет на самые маленькие пенсии - на данный момент почти 43% пенсионеров по возрасту получают пенсии до 300 евро.

Министр благосостояния также высказалась, что до 99 евро удастся увеличить минимальную пенсию, которая не пересматривалась уже десять лет. Сейчас минимальная пенсия составляет 70 евро. На то, что она неадекватно маленькая и не может обеспечить даже основные потребности, указал и Омбудсмен.

Министр финансов однако в интервью газете Diena указал, что средства найдены на то, чтобы поднять минимальную зарплату всего на 10 евро.

Часть сениоров могли бы почувствовать рост необлагаемого налога для работающих - для этого деньги уже найдены. В возрастной группе от 65 до 74 лет трудоустроены по меньшей мере 20% населения. Приблизительно 30 тысяч из них получают зарплату в размере 300 - 1000 евро. Большинство сениоров однако не трудоустроены, поэтому решение поднять необлагаемый минимум напрямую их не затронет. Косвенно ситуация могла бы улучшиться, если сениор живет в семье, в которой есть другой зарабатывающий, кто выиграет после поднятия необлагаемого минимума.

Как помогут самым бедным семьям?