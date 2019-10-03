Восстановлено движение трамваев в Кенгарагсе
К настоящему моменту в Риге восстановлено движение трамваев 3-го, 7-го и 9-го маршрутов по направлению в торговый центр Dole, сообщили агентству в муниципальном предприятии общественного транспорта Rīgas satiksme.
Ранее сообщалось, что движение было заблокировано из-за аварии. На улице Маскавас под Южным мостом грузовик врезался в опору моста. Общественный транспорт не был вовлечен в аварию, однако грузовик перекрыл трамвайные пути.
Движение транспорта в этом месте было заблокировано с 8.50.
У Госполиции нет информации о пострадавших.