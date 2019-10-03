Чт, 3.10.2019
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Восстановлено движение трамваев в Кенгарагсе
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Трамвай на улице Маскавас.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

К настоящему моменту в Риге восстановлено движение трамваев 3-го, 7-го и 9-го маршрутов по направлению в торговый центр Dole, сообщили агентству в муниципальном предприятии общественного транспорта Rīgas satiksme.

Ранее сообщалось, что движение было заблокировано из-за аварии. На улице Маскавас под Южным мостом грузовик врезался в опору моста. Общественный транспорт не был вовлечен в аварию, однако грузовик перекрыл трамвайные пути. 

Движение транспорта в этом месте было заблокировано с 8.50. 

У Госполиции нет информации о пострадавших.

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