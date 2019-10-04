Правительство одобрило проект бюджета 2020 года, более 192 млн евро распределив на приоритетные меры министерств и независимых учреждений. Среди приоритетов - как зарплаты учителей и медиков, так и пять миллионов евро на введение новой модели финансирования политических партий. Как утверждает премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), деньги правительство пыталось выделить всем - хотя бы по чуть-чуть. Из-за этого многие обещания, в том числе и ранее закрепленные в законах, остались невыполненными. И это не прошло незамеченным.

Налоги пока не трогали

В качестве одного из плюсов нового бюджета Кариньш называет неизмененное налоговое бремя для жителей Латвии. Еще во время формирования правительства партии подписали пакт о фискальной дисциплине, пообещав тем самым до 2021 года не менять существующую налоговую политику.

В результате правительство не одобрило предложение Новой консервативной партии уже с 2020 года до 500 евро поднять минимальную зарплату и необлагаемый минимум. Партия такие требования выдвигала еще перед выборами. Правительство решило эти вопросы решать постепенно. С 1 января 2020 года дифференцированный минимум, необлагаемый подоходным налогом с населения, будет увеличен до 300 евро, а с 1 января 2021 года предлагается повысить минимальную заработную плату до 500 евро.

Но повышение минимальной зарплаты планируется вместе с пересмотром налоговой системы. То, как будет выглядеть новая налоговая система, еще неизвестно, но уже сейчас понятно, что предложения имеются не только у политиков, но и предпринимателей и отраслевых организаций. К работе по этому вопросу планируется приступать после принятия бюджета Сеймом.

Как отдать долг медикам?

В конце 2018 года Сейм Латвии внес поправки в закон "О финансировании здравоохранения", определив, что правительство при рассмотрении бюджетов последующих трех лет предусмотрит средства для повышения зарплат медикам на 20%.

Для достижения этой цели необходима внушительная сумма денег - в 2019 году требовалось 87,48 млн евро, в 2020 году - 191,23 млн евро, в 2021 году - 314,59 млн евро.

Обещание есть, статья в законе - есть, но денег не нашлось.

Соблюдая фискальную дисциплину в формировании бюджета, правящая коалиция не смогла найти всю необходимую сумму. На приоритеты Минздрава, в том числе для обеспечения повышения оплаты труда медиков, в бюджете будущего года запланировано 50 млн евро. В целом Минздрав на приоритетные меры в сфере здравоохранения запросил в бюджете следующего года 279 млн евро, в том числе 119,7 млн были необходимы, чтобы реализовать предусмотренные законом обязательства о повышении зарплат медицинских работников.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле на внеочередном заседании правительства заявила, что государство должно будет вернуть долг медицинским работникам. Она напомнила, что отрасль здравоохранения ранее получила ряд важных обещаний, в том числе о повышении зарплат работников медучреждений.

"В настоящее время мы рассматриваем проект бюджета, который является достигнутым в ходе тяжелых переговоров компромиссом, и по умолчанию он разрабатывался с осознанием того, что мы можем не соблюдать закон и обещания Сейма по зарплатам медиков. Осознавая, что правительство состоит из пяти партий, я могу хоть на голове стоять, напоминая о том, что эти решения являются обязательными, но, если большинство их не поддерживает, то нужен компромисс", - сказала министр, подчеркнув, что государству долг перед медиками придется возвращать.

Профсоюз медицинских работников расценивает действия правительства как безответственные, непрофессиональные и в определенной степени преступные. Председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) Валдис Керис сказал -

Латвии до среднего показателя по ЕС не хватает примерно 700 врачей и 7000 медсестер, что привело к тому, что в стране примерно на 7500 предотвращаемых смертей больше, чем в среднем по ЕС.

"В этой ситуации противоправные действия правительства, которое проигнорировало гарантии, предусмотренные в законе о финансировании здравоохранения, вызовут тяжелые и необратимые последствия, а также подорвут доверие к государству со стороны и медиков, и населения", - подчеркнул Керис.

Кто оплатит школьные обеды?

В преддверии нового учебного года Министерство образования и науки (МОН) объявило о намерении на плечи самоуправлений переложить функцию финансирования бесплатных обедов для учеников 1-х-4-х классов. В МОН такое решение объяснили тем, что обеспечение обедов не является функцией министерства, так как МОН должно заботиться о качестве образования. Также министерство указывало на то, что 20 млн евро, которые бюджет страны может сэкономить на обедах, можно потратить на другие приоритеты МОН, в том числе зарплаты учителей.

Предложение самоуправления встретили далеко не с распростертыми объятиями. В целом идея о том, что именно самоуправления должны платить за обеды школьников, не нова. Бывший министр образования и науки Карлис Шадурскис (Новое Единство) еще два года назад предлагал самоуправлениям поменяться функциями - им финансирование обедов, стране - зарплаты учителей детских садов, но тогда до обмена дело так и не дошло. На этот раз министр образования Илга Шуплинска (Новая консервативная партия) обмен больше не предлагает, а самоуправления были бы готовы платить за обеды только в случае обмена функциями.

Противники идеи в один голос твердили о том, что это неправильно сталкивать интересы педагогов и учеников. МОН упрекали в нежелании заботиться о здоровье учеников, так как маловероятно, что голодный ребенок сможет концентрироваться на процессе обучения.

После внеочередного заседания, на котором одобрено распределение дополнительных средств в бюджете 2020 года, оказалось, что государство все-таки будет участвовать в финансировании обедов ученикам 1-х-4-х классов. МОН ожидает, что затраты на обеды будут поделены солидарно, то есть, самоуправления будут платить как минимум половину стоимости обедов.

Деньги для политиков нашлись

Правительство решило выделить 5 млн евро для новой модели финансирования политических партий, таким образом "очистив" политическую среду от экономической зависимости. В настоящее время планируется, что партии ежегодно будут получать 5,5 евро за каждый голос, отданный за них на выборах в Сейм, что почти в восемь раз больше, чем прежде, свидетельствуют подготовленные Министерством юстиции поправки к закону "О финансировании политических организаций (партий)". До настоящего времени партии, преодолевшие 2-процентный барьер на выборах, получали финансирование в размере 0,71 евро за каждый голос избирателей.

Предоставление 5 млн евро на финансирования партий разозлило тех, кто в бюджете 2020 года не дождался запрошенных денег.

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага указала на то, что такой шаг партий показал истинные приоритеты правительства.

Вскоре после этого решения правительства Кариньш все-таки заявил, что, возможно, стоит увеличивать государственное финансирование партий более постепенно, чем предполагалось изначально. Премьер не готов полностью отказаться от идеи существенного увеличения государственного финансирования политических партий, поскольку зависимость партий от частных денег должна быть уменьшена. Однако по поводу отдельных аспектов этой идеи, в том числе темпов роста, еще будут проходить дискуссии.

Так как запрошенную сумму не получили и общественные СМИ, Кариньш после встречи с президентом Эгилом Левитсом заявил, что один миллион евро может быть направлен общественным средствам массовой информации. "Регулирование находится в процессе разработки, но пока оно не является таким, каким должно быть. Поэтому я предложу партнерам по коалиции вводить новую модель финансирования партий постепенно, в первый год предусмотрев финансирование на один млн евро меньше запланированного и направив эти деньги общественным СМИ", - сказал премьер.

Надеются на парламент

Традиционная передача кожаного портфеля с бюджетом страны следующего года в Сейм планируется в середине октября. Политики рассчитывают, что бюджет 2020 года в парламенте будет принят в ноябре - до государственных праздников. Кариньш ранее не скрывал, что бюджет следующего года - политический, так как он разработан партиями коалиции путем достижения компромиссов и уступокво имя сохранения стабильности в коалиции.

Несмотря на то, что бюджет правительством принят, им не довольны социальные партнеры, которые еще готовы побороться за финансирование своих приоритетов в парламенте.