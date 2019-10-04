Дело ABLV Bank: экономическая полиция расследует восемь уголовных процессов

В настоящее время управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции расследует восемь уголовных процессов о возможной роли ABLV Bank и его сотрудников в отмывании денег, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица.
В интересах расследования полиция не говорит, есть ли в этих уголовных процессах подозреваемые.
Как сообщалось, 26 февраля прошлого года в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.
Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег.