Дело ABLV Bank: экономическая полиция расследует восемь уголовных процессов

В интересах расследования полиция не говорит, есть ли в этих уголовных процессах подозреваемые.

Как сообщалось, 26 февраля прошлого года в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.