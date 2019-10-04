В Сигулде поймали воров-домушников: парням нет и 20 лет

29 сентября сигулдский участок Госполиции получил заявление о краже с территории частного дома в Сигулде. В частности, неизвестные, взломав дверь сарая, похитили триммер для травы. Через два дня, 1 октября, полицейские получили еще одно заявление о краже в Сигулде. В этот раз из новостройки похитили инструменты.
Полицейские выяснили, что украденные вещи заложены в ломбарде, и попали на след подозреваемых - молодых людей 2000 и 2001 годов рождения. В четверг, 3 октября, они были задержаны. Ранее парни уже попадали в поле зрения полиции за преступления уголовного характера.
Во время работы с задержанными выяснилось, что это не единственные кражи, которые они совершили в последнее время в Сигулде. Сейчас в распоряжении полицейских есть информация, что они также связаны с кражей мобильного телефона из спортивного центра. Кроме того, возможно, они в сентябре этого года совершили еще две кражи, про которые пострадавшие полицию не проинформировали. В одном случае злоумышленники украли мойку высокого давления Karcher, а во втором случае - триммер для травы и портативный компьютер. Стражи порядка связались с потерпевшими, чтобы получить от них заявления.
Полицейские изъяли все украденные вещи, их вернут владельцам. Большую часть похищенного нашли в ломбарде, а некоторые вещи находились по месту жительства молодых людей.
Согласно информации полиции, преступники гуляли при свете дня в округе Сигулды, высматривая, где хранятся ценные вещи, а ночью приходили воровать.
Начаты несколько уголовных процессов.