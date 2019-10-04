В Сигулде поймали воров-домушников: парням нет и 20 лет

Во время работы с задержанными выяснилось, что это не единственные кражи, которые они совершили в последнее время в Сигулде. Сейчас в распоряжении полицейских есть информация, что они также связаны с кражей мобильного телефона из спортивного центра. Кроме того, возможно, они в сентябре этого года совершили еще две кражи, про которые пострадавшие полицию не проинформировали. В одном случае злоумышленники украли мойку высокого давления Karcher, а во втором случае - триммер для травы и портативный компьютер. Стражи порядка связались с потерпевшими, чтобы получить от них заявления.