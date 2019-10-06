Ученые назвали страны, где можно пережить апокалипсис

Профессор Университета Отаго Ник Уилсон считает, что открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, опасной для всего человечества.

Как подчеркнул ученый, в случае вспышки эпидемии шансы на спасение будут практически нулевыми. Однако если в момент катастрофы человек окажется в правильном месте, он сможет выжить.

В качестве примера Уилсон привел остров, который естественным образом изолирован от распространения инфекции.

В исследовании приводится список из 20 стран, которые могли бы спасти людей в случае апокалипсиса.