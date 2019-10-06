Ученые назвали страны, где можно пережить апокалипсис

Ученые рассказали, где можно будет пережить апокалипсис, который вызван мировой эпидемией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Science Alert.
Профессор Университета Отаго Ник Уилсон считает, что открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, опасной для всего человечества.
Как подчеркнул ученый, в случае вспышки эпидемии шансы на спасение будут практически нулевыми. Однако если в момент катастрофы человек окажется в правильном месте, он сможет выжить.
В качестве примера Уилсон привел остров, который естественным образом изолирован от распространения инфекции.
В исследовании приводится список из 20 стран, которые могли бы спасти людей в случае апокалипсиса.
Самыми безопасными странами в случае мировой эпидемии являются Австралия, Новая Зеландия и Исландия.