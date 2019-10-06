Вс, 6.10.2019
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Ученые назвали страны, где можно пережить апокалипсис

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Апокалипсис. Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

Ученые рассказали, где можно будет пережить апокалипсис, который вызван мировой эпидемией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Science Alert. 

Профессор Университета Отаго Ник Уилсон считает, что открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, опасной для всего человечества.

Как подчеркнул ученый, в случае вспышки эпидемии шансы на спасение будут практически нулевыми. Однако если в момент катастрофы человек окажется в правильном месте, он сможет выжить. 

В качестве примера Уилсон привел остров, который естественным образом изолирован от распространения инфекции.

В исследовании приводится список из 20 стран, которые могли бы спасти людей в случае апокалипсиса.

Самыми безопасными странами в случае мировой эпидемии являются Австралия, Новая Зеландия и Исландия.

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