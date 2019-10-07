Работать дома: семья врачей решила вернуться в Латвию после восьми лет в Германии

Оба молодых специалиста знают, что способны выслушать, услышать и помочь вернуть здоровье тем, у кого оно захромало, и охотнее будут делать это здесь, дома, где они выросли, познакомились, учились и получили первый профессиональный опыт.

Как отмечает Роберт, порой у него было желание опустить руки и остаться в Германии, где у обоих уже сложилась успешная карьера, поскольку множество раз, подготавливая документы, было ощущение, что никто, кроме них на самом деле не хочет, чтобы люди возвращались домой и начинали предпринимательскую деятельность – если бы не было сбережений, возможно, это было бы вовсе невозможно сделать.

Однако большая часть сложностей уже преодолена и оба молодых медика уже начали работу и готовы к приему пациентов.

Др. Роберт Федерс получил богатый профессиональный опыт в Германии, где проявил себя как знающий и сильный кардиолог. Изучал медицину в Рижском университете имени Паула Страдиня, а также в Германии, в Университете Шарите (нем. Charité Universitätsmedizin Berlin). Именно в Германии он полностью прошел резидентуру в сфере кардиологии и интернальной медицины, проявив себя в качестве сильного молодого специалиста и окончив резидентуру всего за 6 лет, тогда как нередко у коллег это занимает 10 и даже более лет.

Работая в клинике Университета Шарите, Deutsches Herzzentrum Berlin и клинике Вивантес в Берлине, получил опыт лечения очень тяжелых случаев заболевания. Др. Роберт Федерс также перевел и издал на латышском языке посвященную кардиологии часть книги "Внутренние болезни" известного немецкого автора медицинских трудов Герда Херольда, которая послужит помощником в повседневной работе и учебе и студентам, и врачам.

Специалист по питанию Линда Федера окончила Рижский университет имени Паула Страдиня, получив квалификацию специалиста по питанию и степень в сфере здравоохранения, и в 2011 году начала работу в Берлине, Германия в клиниках кардиохирургии: в немецком центре сердца Deutsches Herzzentrum Berlin и клинике Паулина Paulinenkrankenhaus Berlin, а также в компании, специализирующейся на производстве индивидуального парентального питания для онкобольных, а также людей, нуждающихся в диализе и страдающих от синдрома короткой кишки.

Работая в этих местах, Линда получила углубленный опыт в сфере парентального питания, а также в работе с кардиохирургическими, кардиологическими, онкологическими и нефрологическими пациентами, включая пациентов с терминальной почечной недостаточностью.