Минфин: бюджет самоуправлений за 13 лет вырос на 684,1 млн евро

Министерство заявило, что в бюджете 2020 года планируемые налоговые доходы муниципалитетов с учетом специальной дотации составят 18,8% от совокупного бюджета.

"Исполнение бюджета в последние годы доказывает, что бюджетный план перевыполняется и фактическое исполнение обеспечивает муниципалитеты значительным дополнительным финансированием. Сравнение с 2007 годом, прозвучавшее на заседании Латвийского союза самоуправлений (ЛСС), требует дополнительного уточнения, поскольку размер пропорции без упоминания абсолютных сумм не дает четкой картины изменений в доходах бюджета муниципалитетов," - признал Минфин.

Министерство напомнило, что из государственного бюджета финансируется и заработная плата учителей, и ремонт дорог, и другие мероприятия, администрируемые отраслевыми министерствами.

Как сообщалось, во вторник правительство одобрило проект протокола соглашения и разногласий между Кабинетом министров и ЛСС на 2020 год, который предусматривает, что самоуправлениям больше не будет выделяться определенная доля налоговых поступлений. В вышеупомянутый протокол включены меры, по которым стороны достигли договоренности, и те, соглашение по которым не было достигнуто.

Если ранее протокол соглашения правительства и ЛСС предусматривал, что самоуправления будут получать 19,6% из поступлений в совокупный бюджет, то принятый сегодня протокол этого пункта уже не содержит. Однако, согласно подсчетам ЛСС, в следующем году муниципальные бюджеты получат 18,8% поступлений в совокупный бюджет.

В контексте бюджета 2020 года у правительства и самоуправлений есть разногласия по поводу перераспределения доходов от налога на азартные игры и налога на природные ресурсы из муниципальных бюджетов в государственный бюджет, условий займов для самоуправлений, финансирования муниципальных дорог и улиц, программы приведения в порядок региональных и местных автодорог, бесплатных обедов для учащихся 1-4-х классов, а также финансирования заработной платы всех воспитателей дошкольных учреждений из государственного бюджета.