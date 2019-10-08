"Э-здоровье" может потерять средства, выделенные из фондов ЕС

Представитель Министерства финансов Диана Ранцане сегодня на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии заявила, что для проектов 2007-2013 годов все еще продолжается период наблюдения, во время которого Латвии необходимо продемонстрировать, что созданные электронные услуги работают, чтобы не потерять финансирование ЕС.

"Проверки выявляют отдельные риски, что некоторые услуги все же не работают так, как должны, тестовая среда отличается от реального мира", - пояснила Ранцане.

Она подчеркнула, что Национальная служба здравоохранения (НСЗ) незамедлительно должна устранить недостатки, их необходимо проанализировать, и впредь более ответственно подходить к управлению проектами.

В то же время качество ведения проектов этого периода планирования все еще не является достаточным, принимая во внимание как уже прошедшее время, так и прогнозируемую задержку. Представитель министерства подчеркнула, что на данный момент сигналы свидетельствуют о том, что негативная практика предыдущего периода продолжается.

"На данный момент ничего не достигнуто, договоры не заключены. Мы уважаем работу НСЗ и Министерства здравоохранения по пересмотру концепции проекта, но время идет вперед", - сказала Ранцане.

Отчет, подготовленный Министерством здравоохранения год назад, свидетельствовал, что общая сумма расходов на внедрение системы "Э-здоровья" в Латвии в рамках проектов Европейского фонда регионального развития составляет 16,409 млн евро.

Также из отчета Министерства здравоохранения следует, что, большинство или 71% мер, включенных в план, были введены. В то же время, 8% мер не были реализованы, исходя из соображений целесообразности, а 21% мер не были осуществлены из-за отсутствия финансирования.

Министерство поясняет, что первоначально утвержденный план предусматривал, что для введения "Э-здоровья" дополнительно потребуется 42, 149 млн евро, однако дополнительное финансирование в планируемом объеме не было предоставлено. В результате оказалось возможной реализация лишь небольшой части запланированных мер, указывает министерство.