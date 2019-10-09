Исторический проект фондов ЕС: заключен договор о 318 млн евро на электрификацию железной дороги

Для развития и модернизации железнодорожной сети, повышения ее безопасности, качества, пропускной способности и экологичности в рамках проекта будет проведена электрификация железнодорожных магистральных путей сетями переменного тока 25 киловольт (кВ), в том числе реконструирована частично уже существующая электрифицированная железнодорожная сеть путем замены сетей напряжением 3,3 кВ на сети 25 кВ.

В рамках первой очереди электрификации железной дороги, о реализации которой заключен договор, до 2023 года планируется электрифицировать железнодорожные линии Даугавпилс-Крустпилс, Резекне-Крустпилс и Крустпилс-Рига.

Строительные работы предусмотрены в период с конца 2020 года до конца 2023 года.

В результате реконструкции и модернизации железнодорожных путей протяженностью 300 км выбросы CO2 в железнодорожных перевозках планируется сократить как минимум на четверть.

Также после реализации проекта по железной дороге смогут курсировать более тяжелые составы с максимальным весом 9000 брутто-тонн, что снизит расходы перевозчиков.

Директор CFLA Анита Круминя отметила, что электрификация железной дороги, общие расходы на реализацию которой оцениваются на сумму более полумиллиарада евро, - исторический проект и в контексте фондов ЕС, так как является самым крупным за все время с тех пор, как Латвия получила возможность использовать для развития прямую финансовую поддержку Евросоюза.

Электрификация железной дороги - финансово самый объемный из финансируемых из фондов ЕС проектов в текущем периоде планирования: из Фонда сплочения на его реализацию выделено 318,5 млн евро, из государственного бюджета - 28,08 млн евро. Так как финансирование проекта превышает 50 млн евро, он согласован с Европейской комиссией, которая дала по нему свое положительное заключение 12 июля.

Проект электрификации железной дороги правительство одобрило в начале 2017 года. Для его реализации будут привлечены также средства Европейского инвестиционного банка.

Заявки на реализацию первой очереди электрификации железнодорожной сети осенью прошлого года подали четыре претендента - объединения предприятий "Inabelec", "Siemens-TSO-BMGS", "Cobra-Arcers" и "LREC".

С учетом сложности проекта оценка предложений претендентов продолжается.