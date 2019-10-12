Visa и Mastercard больше не участвуют в запуске криптовалюты Facebook

Международные платежные системы Visa и Mastercard, а также eBay, Stripe и Mercado Pago отказались от участия в проекте социальной сети Facebook по созданию криптовалюты Libra, сообщает Bloomberg.
Незадолго до этого компания PayPal также сообщала о том, что выходит из проекта.
Согласно информации The Verge, у Facebook больше нет ни одного крупного платежного партнёра в США, а это, в свою очередь, может затруднить выход криптовалюты Facebook на внутренний рынок.
14 октября в Женеве было запланировано первое заседание совета Libra Association, где партнёры должны были подписать рамочное соглашение. В компании объявили, что заседание пройдёт, как и планировалось.