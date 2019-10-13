К концу 2020 года госдолг Латвии может вырасти до 11,65 млрд евро

Согласно оперативным данным Госказны, на конец августа 2019 года государственный долг составлял 10,7 млрд евро, а с конца 2018 года он увеличился на 500 млн евро.

В настоящее время внешний долг страны составляет 85% общего госдолга. В свою очередь наибольшую часть внешнего долга или 78% от общего госдолга составляют облигации, размещенные на международных финансовых рынках.

С учетом обязательств, взятых до 31 августа этого года, и графика погашения госдолга с сентября этого года по декабрь 2022 года потребуется рефинансирование государственного долга на сумму около 3,3 млрд евро.

Основную часть долга, подлежащего рефинансированию в течение данного периода, составляют еврооблигации, размещенные на международных финансовых рынках, для которых наступит срок погашения.

Министерство финансов сообщает, что к концу 2020 года ожидается увеличение госдолга до 11,65 млрд евро, что составляет 35% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Госдолг этого года в размере 10,84 млрд евро составляет 34% от ВВП.