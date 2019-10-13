Вс, 13.10.2019
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Объявлены победители сентябрьской чековой лотереи

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В воскресенье, 13 октября, стали известны победители третьей чековой лотереи, организованной Службой госдоходов (СГД). 

В сентябрьском розыгрыше победил поданный 5 сентября чек под номером 00014787. Номер телефона счастливого обладателя заканчивается на 6356.

Помимо главного приза, были объявлены и трое получивших по 5000 евро, 50 по 100 евро, а также своих хозяев нашли 72 приза от партнеров углубленной программы. 

С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

Напомним, чтобы принять участие в лотерее и претендовать на денежные выигрыши, а также дополнительные призы от участников программы углубленного сотрудничества с СГД, на сайте www.cekuloterija.lv необходимо зарегистрировать чек, квитанцию или билет на общую сумму не менее пяти евро.

Подтверждающий платеж документ должен быть выдан за товар или услугу, которые получены от зарегистрированного в Латвии налогоплательщика.

После регистрации чек, квитанцию или билет нужно обязательно сохранить, так как в случае выигрыша его необходимо будет предъявить в СГД лично или подать через систему электронного декларирования.

Чековую лотерею организует СГД, а информационную поддержку оказывает Latvijas loto.

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