Объявлены победители сентябрьской чековой лотереи

Помимо главного приза, были объявлены и трое получивших по 5000 евро, 50 по 100 евро, а также своих хозяев нашли 72 приза от партнеров углубленной программы.

Напомним, чтобы принять участие в лотерее и претендовать на денежные выигрыши, а также дополнительные призы от участников программы углубленного сотрудничества с СГД, на сайте www.cekuloterija.lv необходимо зарегистрировать чек, квитанцию или билет на общую сумму не менее пяти евро.

Подтверждающий платеж документ должен быть выдан за товар или услугу, которые получены от зарегистрированного в Латвии налогоплательщика.

После регистрации чек, квитанцию или билет нужно обязательно сохранить, так как в случае выигрыша его необходимо будет предъявить в СГД лично или подать через систему электронного декларирования.

Чековую лотерею организует СГД, а информационную поддержку оказывает Latvijas loto.