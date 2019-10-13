Газовый терминал в Скулте: авторы проекта хотят статус объекта национальных интересов

В Латвии министр энергетики США Рик Перри встречался с президентом Эгилом Левитсом, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и министром экономики Ральфом Немиро (KPV LV).

Перед СМИ Перри не выступал, на вопросы не отвечал, но в выступлении перед предпринимателями в сферы энергетики из Латвии и Европы, что США экспортируют сжжиженный газ практически в каждую страну в Европе, в которой есть соответствующий терминал.

Отметим, в Латвии уже используется сжиженный газ - с терминала в Клайпеде.

Есть и некоторые планы построить свой терминал - с наибольшей вероятностью - в море у Скулте.

Пока что Министерство экономики решило, что государству ввязываться в это строительство не стоит.

Проект предусматривает построить в море, в двух километрах от пляжа в Звейниекциемсе, 300-метровую плавающую платформу, к которой будут приставать корабли. Там же природный газ из жидкого агрегатного состояния будут превращать в воздушный и качать по трубопроводу. На протяжении пяти км он пройдет под водой. Еще на протяжении 30 км до Инчукалнского газового хранилища трубопровод будет закопан под землю. Есть три варианта прокладки трассы для этого трубопровода, пересекающего территории четырех краев.

Близость Инчукалнского газохранилища означает, что проект будет дешевле всех других вариантов.

Идею терминала в Скулте продвигает проживающий в Техасе тяжеловес нефтегазовой отрасли латышского происхождения Петерис Рагаушс.

Член совета и акционер Skulte LNG Terminal Рагаушс на вопрос о текущем статусе проекта ответил, что компания все еще пытается развить идею строительства терминала. Процесс согласования может занять годы.

Отмечается, что девелоперы получили отказ от ЕС, но заручились поддержкой США финансировать проект. Для того, чтобы приступить к строительству, компании необходимо добиться гарантий от Latvenergo, что компания будет покупать газ, а от Conexus - обещания построить трубопровод от Скулте до Инчукалнса или позднее выкупить его.

Председатель правления Conexus Baltic Grid Зане Котане признала, что в курсе этого проекта, но пока компания не приняла никаких решений об участии в нем. Она отметила, что в целом такой проект был бы интересен оператору хранилища.

Директор по исследованию и развитию Latvenergo Марис Балодис отметил, что компании интересен любой проект, который позволит быть конкурентноспособными на рынке. Если новый проект позволит получать газ более выгодно и удобно, компания заинтересована.

Этим летом началось общественное обсуждение проекта. Многие жители не согласны со строительством и находятся в замешательстве касательно возможных угроз качеству жизни и их имуществу в связи со строительством терминала.

Если самоуправление не даст своего согласия, строительство будет невозможно.