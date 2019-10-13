Газовый терминал в Скулте: авторы проекта хотят статус объекта национальных интересов
На этой неделе Латвию посетил министр энергетики США Рик Перри. Он рекламировал сжиженный газ из США как отличную альтернативу российскому газу. Чтобы покупать сжиженный газ, необходим терминал, на котором его разгружать. Экспортеры газа из США и другие инвесторы присматриваются к порту в Скулте - этот проект якобы настолько выгоден, что не потребуется никакой господдержки. Nekā personīga выясняла, все ли гладко в этом проекте.
В Латвии министр энергетики США Рик Перри встречался с президентом Эгилом Левитсом, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и министром экономики Ральфом Немиро (KPV LV).
Перед СМИ Перри не выступал, на вопросы не отвечал, но в выступлении перед предпринимателями в сферы энергетики из Латвии и Европы, что США экспортируют сжжиженный газ практически в каждую страну в Европе, в которой есть соответствующий терминал.
Отметим, в Латвии уже используется сжиженный газ - с терминала в Клайпеде.
Есть и некоторые планы построить свой терминал - с наибольшей вероятностью - в море у Скулте.
Пока что Министерство экономики решило, что государству ввязываться в это строительство не стоит.
Проект предусматривает построить в море, в двух километрах от пляжа в Звейниекциемсе, 300-метровую плавающую платформу, к которой будут приставать корабли. Там же природный газ из жидкого агрегатного состояния будут превращать в воздушный и качать по трубопроводу. На протяжении пяти км он пройдет под водой. Еще на протяжении 30 км до Инчукалнского газового хранилища трубопровод будет закопан под землю. Есть три варианта прокладки трассы для этого трубопровода, пересекающего территории четырех краев.
Близость Инчукалнского газохранилища означает, что проект будет дешевле всех других вариантов.
Идею терминала в Скулте продвигает проживающий в Техасе тяжеловес нефтегазовой отрасли латышского происхождения Петерис Рагаушс.
Член совета и акционер Skulte LNG Terminal Рагаушс на вопрос о текущем статусе проекта ответил, что компания все еще пытается развить идею строительства терминала. Процесс согласования может занять годы.
Отмечается, что девелоперы получили отказ от ЕС, но заручились поддержкой США финансировать проект. Для того, чтобы приступить к строительству, компании необходимо добиться гарантий от Latvenergo, что компания будет покупать газ, а от Conexus - обещания построить трубопровод от Скулте до Инчукалнса или позднее выкупить его.
Председатель правления Conexus Baltic Grid Зане Котане признала, что в курсе этого проекта, но пока компания не приняла никаких решений об участии в нем. Она отметила, что в целом такой проект был бы интересен оператору хранилища.
Директор по исследованию и развитию Latvenergo Марис Балодис отметил, что компании интересен любой проект, который позволит быть конкурентноспособными на рынке. Если новый проект позволит получать газ более выгодно и удобно, компания заинтересована.
Этим летом началось общественное обсуждение проекта. Многие жители не согласны со строительством и находятся в замешательстве касательно возможных угроз качеству жизни и их имуществу в связи со строительством терминала.
Если самоуправление не даст своего согласия, строительство будет невозможно.
Исключение возможно лишь в том случае, если терминалу в Скулте присвоят статус объекта национальных интересов. Тогда согласование с жителями не потребуется, и частную землю можно будет отнять во имя интересов государства. Этого хотят и девелоперы проекта в Скулте.
Ральф Немиро отметил, что о таком сценарии судить пока рано. Он признал, что с точки зрения безопасности и народного хозяйства этот проект интересен, однако все еще открыт вопрос касательно его влияния на окружающую среду и каждого жителя в отдельности. Есть много вопросов, но глобально проект мог бы быть полезен Латвии, считает министр.
Скоро Немиро отправляется с визитом в Южную Корею. Один из потенциальных инвесторов терминала в Скулте - южнокорейская компания Kogas, покупатель американского сжижненого газа.
Должностные лица Латвии отрицают, что министр энергетики США лоббировал терминал в Скулте, в то же время не скрывают, что Перри активно рекламировал газ из США, и проект в Скулте - самый реальный продукт импорта.
Отмечается, что Рагаушс - один из самых щедрых жертвователей Новой консервативной партии (НКП). Янис Борданс при попытке создать Кабинет министров, строительство терминала в Скулте отметил как одно их главных экономических приоритетов.
Депутат Сейма от НКП Гатис Эглитис пояснил, что смотрит на терминал как на геостратегический объект, чтобы уменьшить зависимость от российского природного газа, который на данный момент составляет более 90%.
Заместитель председателя совета Latvijas gāze Юрис Савицкис не скрывал, что знаком с Петрисом Рагаушсом, и вскоре они планируют обсудить этот проект.
С одной стороны Latvijas gāze и российские акционеры проект критикуют, с другой стороны - оценивают возможности доставки сжиженного газа для этого терминала. Novatek, одним из акционеров которого выступает Gazprom, - большой игрок на рынке сжиженного газа. По меньшей мере два груза компания доставляла и в порт Клайпеды.
Савицкис отметил, что при строительстве терминала в Скулте Латвия будет независима от литовского терминала в Клайпеде, а также от российских поставок. То есть - "свой Инчукалнс, свой терминал. И газ можно привести с любой точки мира. Конечно, ближе всего из России. Таким образом русские будут конкурировать сами с собой сжиженным газом и природным. А мы сможем получать и из Норвегии, и из США - будем независимы".