Банк Латвии выпустит коллекционную монету с грибником и улиткой

Банк Латвии (БЛ) в четверг, 17 октября, выпустит серебряную коллекционную монету "Дары леса", сообщили агентству LETA в центральном банке.
На аверсе монеты изображен стилизованный гриб с мицелием, а на реверсе - грибник с корзиной, гриб с улиткой и гроздь малины.
Как отметили в БЛ, монета посвящена латвийским лесам и традициям собирать дары леса, которые формируют чувство принадлежности к стране. Также банк напоминает, что грибы являются древней и широко распространенной группой организмов, играющих большую роль в природе. В мире известно более 70 тыс. видов грибов, и их классификация до конца еще не закончена. В Латвии встречается 4000 видов грибов, 270 из них съедобные, но грибники собирают, как правило, 20-30 видов.
Авторы графического дизайна монеты "Дары леса" - Эдмунд Янсонс (аверс) и Эдгар Фолкс (реверс), а пластическую форму реверса создала Лигита Францкевича.
Монету можно купить в кассах Банка Латвии и на сайте e-monetas.lv, ее стоимость составит 47 евро. Приобрести можно не более 2 монет в одни руки. Монета изготовлена на нидерландском монетном дворе Koninklijke Nederlandse Munt.