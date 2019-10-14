Банк Латвии выпустит коллекционную монету с грибником и улиткой

На аверсе монеты изображен стилизованный гриб с мицелием, а на реверсе - грибник с корзиной, гриб с улиткой и гроздь малины.

Как отметили в БЛ, монета посвящена латвийским лесам и традициям собирать дары леса, которые формируют чувство принадлежности к стране. Также банк напоминает, что грибы являются древней и широко распространенной группой организмов, играющих большую роль в природе. В мире известно более 70 тыс. видов грибов, и их классификация до конца еще не закончена. В Латвии встречается 4000 видов грибов, 270 из них съедобные, но грибники собирают, как правило, 20-30 видов.