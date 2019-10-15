В странах Балтии опять подорожала электроэнергия

7-13 октября цена в литовской зоне биржи Nord Pool повысилась на 2,7% до 47,16 евро за мегаватт-час. В Латвии электроэнергия подорожала на 5% до 48,37 евро, в Эстонии - на 9,5% до 49,99 евро за мегаватт-час.

"Рост цены на электроэнергию в странах Балтии был обусловлен увеличением потребления электроэнергии, ростом объемов выработки на тепловых электростанциях, повышением цены на электроэнергию в регионе и применением ограничений пропускной способности между Швецией и Финляндией. Рост цены был приостановлен увеличением объемов местной выработки на ветряных электростанциях", - говорится в сообщении.