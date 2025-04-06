Решение "Украинской железной дороги" заставило встать на дыбы балтийских владельцев вагонов

Причины решения украинцев просты. Поскольку в оккупированной Восточной Украине перевозки организовать уже невозможно, а поток товаров сократился, в Украине образовался переизбыток вагонов, и для того, чтобы облегчить жизнь предпринимателям в условиях жесткой рыночной конкуренции, использование иностранных вагонов было запрещено.

Олег Осиновский на этой неделе в прямом эфире Rus.Postimees заявил, что Украина приняла такое решение, которое поставило эстонские компании на дыбы. "Это прагматичный и циничный подход. Помощь эстонских налогоплательщиков деньгами и оружием они принимают, но работать на своей территории не дают. Украина создала преференции для своих компаний. Местные владельцы вагонов пролоббировали запрет на использование иностранных вагонов. Все балтийские вагоны остановлены".