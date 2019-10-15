Вт, 15.10.2019
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Два сотрудника СГД получат премии. Их общая сумма - 21 947 евро

Здание СГД

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Два сотрудника налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) получат премии, сумма которых в общей сложности составляет 21 947 евро. Во вторник, 15 октября, решило правительство. 

Премия присуждается из средств, выделенных в этом году на план мероприятий по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма на период до 31 декабря 2019 года.

В распоряжении правительства сказано, что премии будут присвоены сотрудникам СГД, чья непосредственная деятельность привела к выявлению и предотвращению крупных уголовных преступлений в области государственных доходов и администрирования налогов.

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