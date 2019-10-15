Что это за легендарный портфель, в котором в Латвии носят госбюджет в Сейм?

Этот портфель давно знаком жителям Латвии - из года в год именно в нем министр финансов Латвии торжественно несет проект госбюджета в Сейм. Рассказываем, сколько лет этому портфелю и откуда он взялся.
Традиция эта началась еще в 1997 году - тогдашний министр финансов Роберт Зиле (VL-TB/LNNK) пожертвовал свой личный рабочий портфель для того, чтобы отнести в Сейм бюджет 1998 года.
В этом году этот портфель министр финансов нес уже 22-й раз.
Нынешний министр финансов Янис Рейрс этот портфель нес уже четвертый раз, присоединившись к тем министрам, которые делали это чаще других - Оскару Спурдзиньшу и Андрису Вилксу, каждый из них повторил эту традицию четырежды.
Галерея: Янис Рейрс торжественно несет портфель с госбюджетом в Сейм