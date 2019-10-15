Вт, 15.10.2019
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Что это за легендарный портфель, в котором в Латвии носят госбюджет в Сейм?

Портфель, в котором министр финансов подает проект госбюджета в Сейм

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Этот портфель давно знаком жителям Латвии - из года в год именно в нем министр финансов Латвии торжественно несет проект госбюджета в Сейм. Рассказываем, сколько лет этому портфелю и откуда он взялся.

Традиция эта началась еще в 1997 году - тогдашний министр финансов Роберт Зиле (VL-TB/LNNK) пожертвовал свой личный рабочий портфель для того, чтобы отнести в Сейм бюджет 1998 года.

В этом году этот портфель министр финансов нес уже 22-й раз. 

Нынешний министр финансов Янис Рейрс этот портфель нес уже четвертый раз, присоединившись к тем министрам, которые делали это чаще других - Оскару Спурдзиньшу и Андрису Вилксу, каждый из них повторил эту традицию четырежды.

Галерея: Янис Рейрс торжественно несет портфель с госбюджетом в Сейм

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