Rīgas satiksme в следующем году будет просить у самоуправления дотацию в размере 140 млн евро

В этом году предприятие просило дотацию в размере 139 млн евро, а получило 130 млн. В 2018 году RS была выделена дотация на сумму 108,69 млн евро, в поправках к бюджету - еще 22,5 млн евро, то есть в целом дотация составила свыше 131 млн евро. В 2017 году предприятие получило от самоуправления дотацию в размере 122 млн евро.

Сегодня на заседании комитета по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы Саулитис рассказал, что работа предприятия осуществляется по плану, разработанному временным правлением. В настоящее время бесплатный проезд обеспечивается 46% пассажиров RS, а за полную стоимость в общественном транспорте ездят 27% рижан.

За девять месяцев этого года перевезено 109 млн пассажиров, в том числе 51 млн бесплатно. 63% доходов компании составляют компенсации от самоуправления и государства.

Несмотря на то, что 2019 год RS планирует закончить с прибылью, предприятие намерено просить у самоуправлению дополнительно 2,9 млн евро. По словам Саулитиса, это сумма, которая полагается RS, но дума до сих пор ее не выплатила. В нее входят компенсации за льготы на проезд, бесплатный транспорт в праздничные дни и т.д.