Rīgas satiksme в следующем году будет просить у самоуправления дотацию в размере 140 млн евро

Хотя муниципальное предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme (RS) этот год планирует завершить с прибылью в размере 1,3 млн евро, оно и в следующем году будет просить крупную дотацию - 140 млн евро, сообщил агентству LETA временный председатель правления RS Эрнест Саулитис.
В этом году предприятие просило дотацию в размере 139 млн евро, а получило 130 млн. В 2018 году RS была выделена дотация на сумму 108,69 млн евро, в поправках к бюджету - еще 22,5 млн евро, то есть в целом дотация составила свыше 131 млн евро. В 2017 году предприятие получило от самоуправления дотацию в размере 122 млн евро.
Сегодня на заседании комитета по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы Саулитис рассказал, что работа предприятия осуществляется по плану, разработанному временным правлением. В настоящее время бесплатный проезд обеспечивается 46% пассажиров RS, а за полную стоимость в общественном транспорте ездят 27% рижан.
За девять месяцев этого года перевезено 109 млн пассажиров, в том числе 51 млн бесплатно. 63% доходов компании составляют компенсации от самоуправления и государства.
Несмотря на то, что 2019 год RS планирует закончить с прибылью, предприятие намерено просить у самоуправлению дополнительно 2,9 млн евро. По словам Саулитиса, это сумма, которая полагается RS, но дума до сих пор ее не выплатила. В нее входят компенсации за льготы на проезд, бесплатный транспорт в праздничные дни и т.д.
Временный руководитель предприятия сообщил, что в целом RS сэкономило около 6 млн евро, но частично это произошло за счет остановки инвестиционных проектов, например, заморожен проект, который предусматривает строительство линии для низкопольных трамваев в Иманте и др. Получив дотацию в размере 140 млн евро, ряд проектов можно будет возобновить.