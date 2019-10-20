Путешествие в Туркменистан, которое не смог бы организовать ни один туроператор

Отправиться в грандиозную, но стерильную и, кажется, пустую столицу Туркменистана, или остановиться в мотеле "в стиле деревенской прабабушки". Одна такая поездка - уже целое приключение, которое запомнится на всю оставшуюся жизнь. Однако у Мариса Упениека путешественнику из редакции блога "Kā tur ir" , за спиной уже десятки захватывающих поездок.

Ты побывал во многих местах, о которых большинство путешественников даже представить не могут: мало известное государство в Юго-Восточной Азии - Восточный Тимор, Японский залив Гункандзима, проехал по Памирскому шоссе через Таджикистан, Кыргызстан и даже через афганскую границу, объездил многие районы Африки. Как ты выбираешь направления? Есть ли у тебя какие-либо ожидания отправляясь в ту или иную страну?

С течением времени мотивы, которые подталкивают меня отправляться в то или иное место, конечно, меняются. Сначала это был просто чистый, безразличный интерес к тому, как люди живут на ближних, а затем уже на чуть более дальних землях. Но со временем, когда аппетит любопытства слегка уменьшился, я понял, что хочу, чтобы места, которые я посещаю, научили меня чему-то новому.

Например, чтобы понять, что означает перенаселение, стоило поехать в Бангладеш, где на территории всего в два раза больше Латвии, живет почти 170 миллионов человек.

Чтобы исследовать стереотипы, созданные индустрией туризма, интересно было взглянуть на задворки Мальдивских островов, со свалками на пляже и одной из государственных тюрем там же.

Галерея: из архива редакции "Kā tur ir"

- Ты только что вернулся из Туркменистана - страны, в значительной степени изолированной от окружающего мира. Мне было очень интересно следить за ходом вашей поездки в социальной сети Instagram. Каковы твои самые сильные впечатления от Туркменистана?

Город-кладбище в Туркменистане ФОТО: Из личного архива

Поскольку мне посчастливилось получить пятидневную транзитную визу, которая является единственным способом путешествия по этой стране без помощи платного гида, я понял, что лучше всего провести это короткое время общаясь с местным населением в попытке понять их взгляд на жизнь в крайне закрытой стране.

Впечатлений много. Начиная с самого способа добраться до Туркменистана. Для получения транзитной визы можно использовать только заранее согласованные сухопутные или морские маршруты - летать нельзя.

Поэтому я прибыл в Туркменбаши - город на западе страны, на невероятно фактурном азербайджанском грузовым пароме из Баку. Само ожидание парома было уже приключением - точное время отправления неизвестно, поэтому каждый день мне приходилось звонить по таинственному номеру телефона и уточнять, есть ли надежда уехать сегодня вечером. Так в Баку я прождал четыре дня, пока не понял, что этого достаточно - отправился в порт в 70 километрах от города, чтобы выяснить все обстоятельства. После всех приключений, связанных с получением билетов среди ночи, я действительно оказался на темном, казалось бы, полностью пустом пароме и ... невероятно, но в четыре часа утра он начал свой путь через Каспийское море без какого-либо предупреждения.

ФОТО: Из личного архива

Ночной поезд, где я купил один из последних доступных билетов на третьей (!) полке, сломался за 40 километров до Ашхабада. Через несколько часов, осознав, что эвакуации не будет, пассажиры начали массово покидать поезд, пытаясь добраться до шоссе через близлежащее поле. Я пошел вместе с местными жителями, прислушиваясь к тому, как по дороге они ругают власть и систему. Так началось мое знакомство с Туркменистаном, которое не могла организовать ни одна туристическая компания.

В Ашхабаде, с его стерильно чистой центральной частью, невротически охраняемым президентским дворцом, бесчисленными полицейскими и камерами наблюдения - впервые в жизни я испытал чувство паранойи, когда постоянно хочется оглядываться назад.

Пустые районы новостроек в Ашхабаде ФОТО: Из личного архива

Гаити ФОТО: Из личного архива

Какое из многочисленных мест, которое тебе удалось посетить, больше всего осталось в твоей памяти? И есть ли место, куда ты определенно не хочешь возвращаться?

Нет таких мест, которые бы так сильно меня напугали, что я бы сказал - никогда. Везде можно что-то найти и испытать - если есть интерес к жизни и миру, нет скучных мест. Просто на посещение большинства мест повторно не хватает времени.

Вот почему я всегда стараюсь переформулировать этот вопрос - в какие страны я хотел бы вернуться, чтобы изучить их более подробно или показать своим близким людям. На данный момент это Исландия, Япония и Филиппины.

Гаити ФОТО: Из личного архива

Гаити ФОТО: Из личного архива

Гаити ФОТО: Из личного архива

Ты путешествуешь в одиночку или в компании? Ты когда-нибудь попадал в опасную ситуацию?

И так, и так. Я часто езжу один, потому что с потенциальными попутчиками не совпадают "интересы, свободное время, деньги". Было несколько опасных ситуация, но в финале все разрешалось.

В Восточном Тиморе я упал с мотороллера в плохую погоду, на Бали отравился едой, на Гаити отправился изучать самые безумные районы трущоб, на Ямайке жил в гетто с музыкантом-регги - там меня обокрали.

Это я не говорю уже о различных мелких неприятностях - грабежи, переплаты и многочисленный жуткие гостиницы без окон.

ФОТО: Из личного архива

Ты путешествуешь уже в течение десяти лет. Это стало неотъемлемой частью твоей жизни? Ты тщательно готовишься к новой поездке или наоборот - позволяешь событиям идти своим чередом?

Мне бы хотелось думать, что я не подхожу к вещам фанатично - поэтому не хотел бы ассоциировать себя исключительно с путешествием и вешать соответствующие ярлыки. У меня есть множество других интересных и важных аспектов жизни, и путешествие - только один из них. Но пока есть интерес и возможность куда-нибудь поехать, я делаю это без особых раздумий. Никто не знает, будет ли этот интерес и возможности потом.

Поездка в Туркменистан, была более тщательно спланирована. Остальные - скорее в импровизационном режиме, часто просто видишь хорошую цену в интересное место и покупаешь билет на полгода раньше, не зная, удастся ли вообще в этот период куда-то выбраться.

Нагасаки, Япония ФОТО: Из личного архива

- У тебя наверняка скопилась куча эмоций о посещаемых ранее местах...

Это опасный вопрос - можно нарваться. Я все рассказываю в своих социальных сетях в instagram и в facebook.

Можно начать с той же Республики Гаити - я не мог перестать удивляться жизнерадостности людей, живущих в нищих условиях. Все происходит - люди ходят по магазинам, едят, моются, стригутся, отдыхают прямо на улицах под крышами из листьев и ничего - справляются.

Гавана, Куба ФОТО: Из личного архива

В Западной Африке, столице Гвинеи-Бисау - Бисау - нет централизованного электричества - по вечерам включают генераторы, что помогает не попасть в какую-нибудь яму на темных улицах. Здесь то же самое - по вечерам, на улицах, все сидят на пластиковых стульях в таких, своего рода кафе, грызут кусочки жесткого мясного шашлыка и по коммунальному телевидению смотрят китайские боевики. Потрясающий опыт, хотя после наступления темноты нам советовали особо не бродить по улицам.

Тегеран, Иран ФОТО: Из личного архива

В Иране, о котором в наших СМИ часто пишут, как о цитадели зла, я был поражен гостеприимством и ощущением безопасности, куда бы я не ходил. Теперь кажется, что туда можно отправится с семьей и детьми.

На Филиппинах увидел деревню на кладбище, где среди бетонных саркофагов живут обычные люди.

Филиппины ФОТО: Из личного архива

Поездка по легендарному Памирскому Шоссе было тоже фантастическим опытом. Мы ехали с местными жителями на тесном джипе по одному из самых страшных маршрутов, которые я когда-либо видел. Моментами казалось, что в любой момент может произойти оползень. Внизу находилась пограничная река, на другом берегу которой - Афганистан. В сотнях метрах от реки располагались деревни, которые, судя по всему, живут в средневековом режиме.

Корея ФОТО: Из личного архива

Высохшее Аральское море в Казахстане, Чернобыль, Гавана в режиме экономической шизофрении, девятиметровая стена, отделяющая Палестину от Израиля, пьяные аборигены на севере Австралии. Хочется думать, что из этих сторон нашей планеты, можно сделать некоторые выводы.

Несмотря на то, что не все увиденное и пережитое мной так радужно, я думаю, что путешествия очень помогли сложить "пазл" моего мировоззрения и, как это ни парадоксально, делать эту непредсказуемую планету более безопасной и комфортной для каждой новой поездки.

Австралия ФОТО: Из личного архива

Есть ли у тебя практические советы для читателей, которые только планируют отправится в нетипичное для туристов место?

Ничего гениального - собирайте информацию. Я рекомендую меньше читать о месте в больших путеводителях, но потратить немного больше энергии и изучить различные туристические форумы.

Палестина ФОТО: Из личного архива

Таджикистан ФОТО: Из личного архива

Круто, если удастся получить некоторые местные контакты еще перед поездкой - в наше время, благодаря знакомым и интернету - это возможно, знаю из личного опыта.

И – больше гуляйте по улицам и общайтесь с местными.