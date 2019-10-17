Не туда пошел: в Австрии из-за трагической случайности погиб эстонец

36-летний эстонец умер 27 июня в Зальцбурге на трассе, где проходят соревнования по ориeнтированию. К полудню он прошел десяток контрольных пунктов и прошел там электронную регистрацию. Когда он не появился на очередном контрольном пункте, организаторы стали его искать. В 15.20 его труп нашли вблизи тропы, пишет Postimees со ссылкой на Salzburger Nachrichten.

Прокуратура для выяснения причин смерти начала уголовное производство. Пресс-секретарь австрийской госпрокуратуры Маркус Неэр сказал в четверг, что расследование не установило, что смерть произошла по неосторожности или бездействию организаторов соревнования по ориентированию.

Экспертиза установила, что обнаруженные на теле травмы были получены из-за падения и к их появлению не причастно какое-то другое лицо. Также экспертиза установила, что он не принимал ни наркотиков, ни лекарств.

Следственная группа установила, что, видимо, эстонец бежал к следующему контрольному пункту и выбрал неверную тропу. Он начал карабкаться на гору, уклон которой становился все больше. Следственная группа пришла к выводу, что он упал с горы, уклон которой был 45 градусов.