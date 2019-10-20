Брать инвалидов на работу часто мешает вопрос инфраструктуры

"Работодатели хотят видеть в своем коллективе людей, у которых уже есть опыт работы, что проблематично для молодых людей с ограниченными возможностями. По этой причине рабочие проекты Европейского корпуса солидарности могут стать отличной возможностью для обеспечения молодых людей первым местом работы. Второй возможностью являются проекты волонтерской работы, во время которых развиваются навыки, которые позже можно показать работодателю", - сказала Рейзеле.

Говоря о конкретных примерах, Рейзеле упомянула RB Cafe, где работают люди с ограниченными возможностями. RB Cafe было одним из первых предприятий, представивших проект, обеспечивающий работой молодых людей с ограниченными возможностями. Автор идеи и владелец кафе также подчеркнул, что он понимает, что это кафе станет мостом для выхода этих молодых людей на рынок труда, сказала Рейзеле.

Отвечая на вопрос о том, как в целом работодатели смотрят на молодых людей с ограниченными возможностями, которые участвовали в проектах Агентства международных молодежных программ, Рейзеле подчеркнула, что все высоко ценят международный опыт.

"Работа в Латвии - это одно, но волонтерство в другой стране означает, что ты столкнулся с другими проблемами и смог адаптироваться к другой среде", - сказала Рейзеле.

Отвечая на вопрос о готовности рынка труда принять людей с ограниченными возможностями в целом, Рейзеле сказала, что на данный момент большой проблемой является вопрос инфраструктуры.