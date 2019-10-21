Mēness aptieka признана самым любимым брендом фармацевтической отрасли Латвии

"Для компании, которая всегда была сосредоточена на главной цели — дифференцировать и разнообразить свои услуги, повысить качество обслуживания и стать истинным помощником для своих покупателей, новость о том, что Mēness aptieka вошла в топ любимых брендов Латвии и признана не только любимым брендом фармацевтической промышленности, но и всей медицинской отрасли, однозначно является лучшей оценкой нашей работы. Это значит, что для своего развития мы выбрали правильные акценты и в этом же направлении нам надо продолжать", — признает член правления и директор по розничным продажам АО Sentor Farm aptiekas Иво Вельде.

Топ любимых брендов основан на международно разработанных и адаптированных на местном уровне методологиях брендинга DDB Brand Capital, используемых в 30 странах мира. Попадание на вершину топа любимых брендов является важным барометром для каждого бизнеса, позволяет объективно оценить свою работу и сделать выводы, а также разработать будущие стратегии.

"Первое место в топе любимых брендов фармацевтической промышленности — это лучшая оценка нашей работы, какую мы можем желать, тем более что рейтинг в топе никогда не был нашей целью. Основная цель нашей работы состоит в том, чтобы поддерживать и улучшать общественное здравоохранение, предоставляя наилучшую фармацевтическую помощь. Тот факт, что мы являемся самым любимым брендом в фармацевтической отрасли Латвии, подтверждает правильность направления нашей работы", — говорит Иво Вельде, подчеркивая, что высокое положение в топе любимых брендов Mēness aptieka получила прежде всего благодаря своей команде — каждому фармацевту, руководителю каждой аптеки и команде управления.

"Анализируя мировой опыт, мы усердно работаем над внедрением новых услуг в Латвии, чтобы помочь жителям и улучшить доступность лекарств. Также мы приложили немало усилий для изучения электронной среды, где тоже можем предоставлять покупателям качественный сервис и богатый ассортимент товаров. Но краеугольным камнем успеха, несомненно, является наше отношение к работе и людям, которые приходят в аптеку.

Мы видим, что те, кто выбирают себе профессию ассистента фармацевта, а затем становятся фармацевтами и руководителями аптек, выбирают эту работу, руководствуясь миссией. Мы знаем, что в аптеку в основном приходят люди с проблемами со здоровьем, они обеспокоены и ищут помощи. Отрадно, что стремление наших фармацевтов помочь, стремление найти лучшее решение для их здоровья лежит в основе работы. Фармацевт Mēness aptieka помогает клиенту гораздо больше, чем определяется должностной инструкцией. И наши покупатели это оценивают", — признает Иво Велде.