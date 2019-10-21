Mēness aptieka признана самым любимым брендом фармацевтической отрасли Латвии

Совершив скачок с 92-го на 39-е место, Mēness aptieka стала самым любимым брендом латвийской фармацевтической отрасли 2018 года, выяснил TVNET в компании.
"Для компании, которая всегда была сосредоточена на главной цели — дифференцировать и разнообразить свои услуги, повысить качество обслуживания и стать истинным помощником для своих покупателей, новость о том, что Mēness aptieka вошла в топ любимых брендов Латвии и признана не только любимым брендом фармацевтической промышленности, но и всей медицинской отрасли, однозначно является лучшей оценкой нашей работы. Это значит, что для своего развития мы выбрали правильные акценты и в этом же направлении нам надо продолжать", — признает член правления и директор по розничным продажам АО Sentor Farm aptiekas Иво Вельде.
Топ любимых брендов основан на международно разработанных и адаптированных на местном уровне методологиях брендинга DDB Brand Capital, используемых в 30 странах мира. Попадание на вершину топа любимых брендов является важным барометром для каждого бизнеса, позволяет объективно оценить свою работу и сделать выводы, а также разработать будущие стратегии.
"Первое место в топе любимых брендов фармацевтической промышленности — это лучшая оценка нашей работы, какую мы можем желать, тем более что рейтинг в топе никогда не был нашей целью. Основная цель нашей работы состоит в том, чтобы поддерживать и улучшать общественное здравоохранение, предоставляя наилучшую фармацевтическую помощь. Тот факт, что мы являемся самым любимым брендом в фармацевтической отрасли Латвии, подтверждает правильность направления нашей работы", — говорит Иво Вельде, подчеркивая, что высокое положение в топе любимых брендов Mēness aptieka получила прежде всего благодаря своей команде — каждому фармацевту, руководителю каждой аптеки и команде управления.
"Анализируя мировой опыт, мы усердно работаем над внедрением новых услуг в Латвии, чтобы помочь жителям и улучшить доступность лекарств. Также мы приложили немало усилий для изучения электронной среды, где тоже можем предоставлять покупателям качественный сервис и богатый ассортимент товаров. Но краеугольным камнем успеха, несомненно, является наше отношение к работе и людям, которые приходят в аптеку.
Мы видим, что те, кто выбирают себе профессию ассистента фармацевта, а затем становятся фармацевтами и руководителями аптек, выбирают эту работу, руководствуясь миссией. Мы знаем, что в аптеку в основном приходят люди с проблемами со здоровьем, они обеспокоены и ищут помощи. Отрадно, что стремление наших фармацевтов помочь, стремление найти лучшее решение для их здоровья лежит в основе работы. Фармацевт Mēness aptieka помогает клиенту гораздо больше, чем определяется должностной инструкцией. И наши покупатели это оценивают", — признает Иво Велде.
По сравнению с успехом, достигнутым год назад, в топе любимых брендов Латвии Mēness aptieka значительно поднялась по всем позициям: уникальность, качество, выгода и социальная ответственность. В позиции "Выгода", которая отражает соотношение цены и качества товаров и услуг компании, Mēness aptieka оценена на 36,6 процента выше, а в позиции "Качество" — на 23,9 процента выше, чем годом ранее.
В рамках опроса Mēness aptieka рассматривается как социально ответственная компания, которая также поддерживает социальные проекты и легко доступна для своих покупателей как в реальной, так и в виртуальной среде, а также в социальных сетях. Электронная среда также является одним из важных направлений работы, которое Mēness aptieka продолжает ежедневно улучшать.
Особо следует отметить тот факт, что Mēness aptieka, входящая в топ-50 любимых брендов, является единственным брендом не только в области фармацевтики, но и в сфере здравоохранения в целом.
"Общая дигитализация является важным направлением для всей относительно консервативной фармацевтической промышленности. Мы создали нашу интернет-аптеку www.e-menessaptieka.lv, которая легко доступна 24 часа в сутки, обеспечивает высокое качество обслуживания и пунктуальность доставки товаров. Мы доступны в социальных сетях и работаем над созданием услуги "виртуального фармацевта", чтобы повысить доступность услуг Mēness aptieka", — отмечает Иво Вельде.
Он добавляет, что каждый год Mēness aptieka вкладывает значительные средства и в дальнейшее улучшение качества фармацевтической помощи, расширение спектра фармацевтических услуг и улучшение обслуживания клиентов.
Одна из главных причин, по которой Mēness aptieka стала самой любимой аптекой в Латвии, — это инвестиции и сотрудники.
"Каждый сотрудник Mēness aptieka помог нам достигнуть успеха в топе любимых брендов. Теперь мы должны продолжать улучшать качество обслуживания наших клиентов и доступность наших аптек, а также расширять спектр услуг и продуктов, чтобы наши посетители продолжали любить и ценить нас", — говорит Вельде.
Он подчеркивает, что как советы, жалобы и рекомендации, так и благодарность за помощь клиенты Mēness aptieka и врачи часто выражают лично фармацевтам в аптеках, а также руководству аптеки в социальных сетях.
"Наши клиенты очень активно вносят предложения по улучшению аптечных услуг. Предложения в основном связаны с желанием получить медицинские услуги в порядке самообслуживания и консультации специалиста прямо в аптеке. Мы продолжаем расширять ассортимент аптечных услуг, чтобы человек мог не только получить лучшее фармацевтическое обслуживание в аптеке, но и оценить некоторые параметры своего здоровья, если по какой-либо причине врач недоступен. Аптека является неотъемлемой частью здравоохранения, и мы продолжаем работать над укреплением этой позиции", — говорит Вельде, благодаря жителей Латвии, которые выбирают Mēness aptieka, и всю команду Mēness aptieka, от помощника фармацевта до руководства компании.
Топ любимых брендов создается с 2004 года и служит важной точкой отсчета для отражения отношения потребителей. Исследование проводит DDB Consulting в сотрудничестве с RAIT Custom Research Baltic и журналом Kapitāls.