60 жильцов дома на улице Лачплеша вынуждены искать новое жильё

Строительный эксперт, нанятый компанией, обследовал здание и констатировал, что оно небезопасно. Согласно решению Рижской стройуправы, предприятию было поручено огородить здание, начать его использование можно будет только после проведения всех необходимых ремонтных работ.

Согласно словам Кантсона, зданию нужно обновить не только обвалившиеся потолки, но и укрепить его основания, поскольку строительный эксперт обнаружил, что здание частично накренилось, что, возможно, могло послужить причиной обвалившегося потолка.

Адвокат отметил, что в настоящее время сложно прогнозировать, сколько будут вестись все ремонтные работы, однако ясно, что это "не вопрос недели", так как на проведение ремонтных работ может существенно повлиять зима и грядущие погодные условия.

Он признает, что всем жильцам нужно искать новые дома. "Если помещения непригодны, конечно, что им за аренду не нужно платить и они имеют право искать что-то другое", - сказал Кантсон.

Галерея: Улица Лачплеша 123B

В общей сложности в доме расположено примерно 30 квартир, в нем проживают 60 человек.

На вопрос, можно ли будет жильцам вернуться в квартиры за своими личными вещами, представитель ответил, что они смогут отправиться в квартиры по одному в сопровождении спасателей.