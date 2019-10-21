В самой многодетной семье Британии появится на свет 22-й ребенок

Рэдфорды сообщили об ожидаемом пополнении в семье на своем YouTube-канале.

Сью рассказала, что малыш появится на свет в апреле и она надеется, что это будет мальчик.

"Я думаю, будет ли у нас по 11 детей каждого пола. Ощущения такие, что это мог бы быть мальчик", - заявила многодетная мать.

У пары есть дети в возрасте от 11 месяцев до 30 лет.

Двое старших живут отдельно, а остальные - вместе с родителями в доме с десятью спальнями. Отец семейства - Ноэл Рэдфорд - владеет кафе.

Проживающая в Моркаме, графство Ланкашир, семья еженедельно в детских пособиях получает 170 фунтов стерлингов (197 евро), а на продукты тратит в два раза больше - 350 фунтов (407 евро).