В самой многодетной семье Британии появится на свет 22-й ребенок
Самая большая семья Великобритании находится в ожидании появления на свет 22-го ребенка, сообщает SKY. У 44-летней Сью Рэдфорд и ее мужа Ноэла Рэдфорда есть уже 21 ребенок.
Рэдфорды сообщили об ожидаемом пополнении в семье на своем YouTube-канале.
Сью рассказала, что малыш появится на свет в апреле и она надеется, что это будет мальчик.
"Я думаю, будет ли у нас по 11 детей каждого пола. Ощущения такие, что это мог бы быть мальчик", - заявила многодетная мать.
У пары есть дети в возрасте от 11 месяцев до 30 лет.
Двое старших живут отдельно, а остальные - вместе с родителями в доме с десятью спальнями. Отец семейства - Ноэл Рэдфорд - владеет кафе.
Проживающая в Моркаме, графство Ланкашир, семья еженедельно в детских пособиях получает 170 фунтов стерлингов (197 евро), а на продукты тратит в два раза больше - 350 фунтов (407 евро).
В Великобритании семья стала известной в 2012 году, когда телеканал Channel 4 снял документальный фильм про Рэдфордов 15 Kids and Counting.