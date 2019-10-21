Пн, 21.10.2019
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В самой многодетной семье Британии появится на свет 22-й ребенок
Детей много не бывает!

ФОТО: скриншот с youtube.com

Самая большая семья Великобритании находится в ожидании появления на свет 22-го ребенка, сообщает SKY. У 44-летней Сью Рэдфорд и ее мужа Ноэла Рэдфорда есть уже 21 ребенок. 

Рэдфорды сообщили об ожидаемом пополнении в семье на своем YouTube-канале. 

Сью рассказала, что малыш появится на свет в апреле и она надеется, что это будет мальчик. 

"Я думаю, будет ли у нас по 11 детей каждого пола. Ощущения такие, что это мог бы быть мальчик", - заявила многодетная мать. 

У пары есть дети в возрасте от 11 месяцев до 30 лет. 

Двое старших живут отдельно, а остальные - вместе с родителями в доме с десятью спальнями. Отец семейства - Ноэл Рэдфорд - владеет кафе.

Проживающая в Моркаме, графство Ланкашир, семья еженедельно в детских пособиях получает 170 фунтов стерлингов (197 евро), а на продукты тратит в два раза больше - 350 фунтов (407 евро).

В Великобритании семья стала известной в 2012 году, когда телеканал Channel 4 снял документальный фильм про Рэдфордов 15 Kids and Counting.

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