Видео Опубликовано первое видео с репетиции Дона на большой сцене "Евровидения"

Как видно на опубликованном в официальном TikTok-канале "Евровидения" видео, у Дона новый наряд, а оформление сцены сильно отличается от того, что было на национальном отборе. Кроме того, видны новые видеопроекции.

Музыкант сказал, что перед выходом на сцену был приятно встревожен.

Напоминаем, на конкурсе "Евровидение" в Мальме, Швеция, латвийская песня Hollow прозвучит во втором полуфинале 9 мая. В нем также примут участие Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария. Первый полуфинал "Евровидения" пройдет 7 мая, в свою очередь финал - 11 мая.

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