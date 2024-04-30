Видео Опубликовано первое видео с репетиции Дона на большой сцене "Евровидения"

Во вторник, 30 апреля, музыкант Донс провел первую репетицию на большой сцене "Евровидения". Опубликовано и первое видео с нее.
@eurovision On his first rehearsal for Latvia, @Dons delivers a vocal that is set to silence Malmö Arena 🇱🇻 #Eurovision2024 ♬ original sound - Eurovision
Как видно на опубликованном в официальном TikTok-канале "Евровидения" видео, у Дона новый наряд, а оформление сцены сильно отличается от того, что было на национальном отборе. Кроме того, видны новые видеопроекции.
Музыкант сказал, что перед выходом на сцену был приятно встревожен.
Напоминаем, на конкурсе "Евровидение" в Мальме, Швеция, латвийская песня Hollow прозвучит во втором полуфинале 9 мая. В нем также примут участие Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария. Первый полуфинал "Евровидения" пройдет 7 мая, в свою очередь финал - 11 мая.
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