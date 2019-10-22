На улучшение чековой лотереи в будущем году выделят 400 000 евро

В целом бюджет Минфина в будущем году вырастет до 1,073 миллиарда евро вместо 995,92 миллионов в этом году.

Дополнительно Минфин выделил 400 000 евро на мероприятие "Чековая лотерея - снижение теневой экономики в наиболее рискованных сферах".

В рамках этого мероприятия будут закуплены услуги по организации лотереи и трансляции розыгрыша на телевидении, будет разработано мобильное приложение для регистрации чеков с мобильных устройств, оплачена трансляция рекламы лотереи в СМИ и выплачены призы игрокам, чеки которых выиграют.

Кроме того, 500 000 евро выделены на приоритетные мероприятия Минфина, предусматривающие укрепить деятельностью Бюро по контролю за закупками и Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми.

Расходы госпредприятия Valsts nekustamie īpašumi в будущем году запланированы на 4,94 миллиона евро больше - они достигнут 31,69 миллионов евро.