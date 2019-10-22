На улучшение чековой лотереи в будущем году выделят 400 000 евро

В бюджете Министерства финансов в 2020 году дополнительно выделены 400 000 евро на улучшение чековой лотереи, предусматривает утвержденный правительством бюджет 2020 года, который еще должен утвердить Сейм, сообщает агентство LETA.
В целом бюджет Минфина в будущем году вырастет до 1,073 миллиарда евро вместо 995,92 миллионов в этом году.
Дополнительно Минфин выделил 400 000 евро на мероприятие "Чековая лотерея - снижение теневой экономики в наиболее рискованных сферах".
В рамках этого мероприятия будут закуплены услуги по организации лотереи и трансляции розыгрыша на телевидении, будет разработано мобильное приложение для регистрации чеков с мобильных устройств, оплачена трансляция рекламы лотереи в СМИ и выплачены призы игрокам, чеки которых выиграют.
Кроме того, 500 000 евро выделены на приоритетные мероприятия Минфина, предусматривающие укрепить деятельностью Бюро по контролю за закупками и Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми.
Расходы госпредприятия Valsts nekustamie īpašumi в будущем году запланированы на 4,94 миллиона евро больше - они достигнут 31,69 миллионов евро.
Выплаты в бюджет Евросоюза в будущем году вырастут на 47,11 миллионов евро и достигнут 319,67 миллионов евро.