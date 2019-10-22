Премьер: нельзя рассчитывать на дополнительные средства от конфискации полученных преступных путем денег

Учитывая заявление министра образования и науки Илги Шуплински о том, что увеличение зарплат учителей в соответствии с законом об образовании стало бы возможным, если бы бюджет пополняли доходы от конфискации преступно нажитых средств, некоторые депутаты комиссии сегодня интересовались, какой доход от подобных средств Кариньш прогнозирует в следующем году.

На это Кариньш ответил, что он не прогнозирует доходы от конфискации преступно нажитых средств, ведь на них нельзя рассчитывать.

"Если бы такие деньги появились в государственном бюджете, можно было бы принимать решение о том, на что их потратить, но это было бы непрогнозируемым одноразовым событием. Нельзя рассчитывать на такие деньги", - заявил политик.

Премьер-министр подчеркнул, что по мере продолжения реформ в сфере образования и оптимизации сети школ правительство в рамках своих возможностей продолжит повышать заработную плату учителей.

Как сообщалось, судебная коллегия уголовных дел Рижского окружного суда на прошлой неделе признала незаконно нажитыми арестованные денежные средства в размере 29 млн евро, которые в настоящее время находятся на счетах нерезидента в Regionala investiciju banka. Эти средства было решено перечислить в госбюджет, однако Украина еще может потребовать у Латвии вернуть данные средства, поскольку они связанны с бывшими высокопоставленными должностными лицами Украины.