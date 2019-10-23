Swedbank за девять месяцев заработал в Латвии 83 миллиона евро

Как свидетельствует опубликованный на сайте банка финансовый отчет, прибыль группы Swedbank в Латвии за девять месяцев составила 79,569 млн евро, что на 3,6% меньше, чем годом ранее, а прибыль именно банка уменьшилась на 2,1% и составила 83,31 млн евро.

По словам Кропса, прибыли способствовала экономическая активность клиентов банка, что отразилось и в увеличении поступлений.

Активы группы Swedbank в Латвии в конце сентября 2019 года составляли 5,687 млрд евро (-2,5% или 147,745 млн евро по сравнению с концом 2018 года).

Чистые процентные доходы по сравнению с девятью месяцами 2018 года выросли на 5%, кредитный портфель увеличился на 6%. Чистые комиссионные доходы за девять месяцев 2019 года уменьшились на 1%, другие доходы выросли на 10% в основном благодаря росту доходов в сфере страхования. На 4% выросли расходы банка за счет более высоких затрат на персонал и введения цифровых решений. На 1% вырос объем вкладов.