Министр: об образе страны должны заботиться все жители Латвии, и политики тоже

Сегодня на заседании комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) он подчеркнул, что Институт Латвии является самым маленьким госучреждением страны - в нем работают всего четыре человека.

"Он никогда не сможет создать образ Латвии, его создаем мы сами", - сказал министр, добавив, что Институт Латвии получит некоторую прибавку средств в следующем году - будет покрыт дефицит средств на не требующие пояснений позиции, например, коммунальные платежи и содержание портала latvia.eu.

Ринкевич напомнил, что о будущем Института Латвии было много дискуссий, принимая во внимание возможность передачи его функций Латвийскому агентству инвестиций и развития.

"Но тогда речь шла бы только об экономическом имидже страны. Многие не понимают, что нужно, например, давать объяснения по поводу 16 марта и общего образа Латвии", - добавил министр.

"Коллеги стараются сделать все, что могут. Во время празднования столетия журналисты из-за рубежа приезжали достаточно часто, были публикации о Латвии, но институт не сможет исправить, например, неприглядные дела в финансовом секторе. Нам нужно подумать об общем нарративе. Иногда латвийские чиновники рассказывают такие вещи о стране, которые я как министр иностранных дел с ужасом пытаюсь как-то прикрыть", - сказал Ринкевич.