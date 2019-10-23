Смерть и соляная кислота на Югле: начат уголовный процесс

Как сообщалось, вчера около 19 часов Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на ул. Бривибас гатве в Риге, где в многоэтажном жилом доме ощущался едкий запах. В одной из квартир было обнаружено неизвестное вещество, а также тело мужчины.

Для установления вещества были привлечены эксперты из Национальных вооруженных сил, которые выяснили, что это соляная кислота. Из дома были эвакуированы 38 человек, затем его проверили на концентрацию соляной кислоты в воздухе, после чего люди смогли незадолго до полуночи вернуться в свои квартиры.