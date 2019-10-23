В эвакуированном доме на Югле найдены тело человека и соляная кислота

Еще два человека были спасены из огня.

Всего в этом году в пожарах в Латвии погибли 62 человека, а пострадали еще 227.

Как уже сообщалось, около 19.12 был получен вызов на Бривибас гатве в Риге. В доме чувствовался едкий запах. По прибытию на место происшествия пожарные констатировали, что в одной из квартир здания находится вещество неизвестного происхождения. Спасатели забрали найденное вещество из квартиры, поместили в емкости и вынесли за пределы здания. После этого вещество было передано представителям предприятия Eko osta.

Сейчас выяснилось, что найденное вещество было соляной кислотой. На месте с помощью газового анализатора было проверено здание, в нем концентрации кислоты в воздухе констатировано не было.

Сотрудники VUGD эвакуировали из здания 38 человек. Жители смогли вернуться домой после полуночи, так как работы на месте происшествия были закончены в 0:30.