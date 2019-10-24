Даугавпилс: Ночью желание клиентов Swedbank снять наличные утихло

❗️Daugavpilī mērķtiecīgi izplatītas baumas par Swedbank stabilitāti. Aktīvi papildinām bankomātus, aicinām neuzķerties un neizplatīt baumas tālāk. https://t.co/Kzm2OTTHNz — Swedbank (@SwedbankLatvia) October 23, 2019

"Ночью ажиотаж утих. (..) Вероятнее всего, пояснение ситуации в СМИ Даугавпилса принесло свои результаты", - сказал Кропс.

Также он признал, что желание клиентов банка снять наличные деньги 23 октября было зафиксировано только в Даугавпилсе.

"В других местах Латвии всё спокойно. Этот феномен был только в Даугавпилсе", - сказал представитель банка.

Он также сказал, что информация о распространении слухов в отношении стабильности Swedbank была передана в соответствующие органы, которые проверят откуда они возникли, "поскольку в настоящее время выглядит так, что слухи распространялись осознавая, к каким последствиям это может привести".

О происшествии уже проинформирована Служба государственной безопасности, Госполиция и Комиссия рынка финансов и капитала.

Atgādinām, ka nepamatotu ziņu izplatīšana par Latvijas finanšu sektoru, kas var radīt nepatiesu priekšstatu par tā darbību, ir sodāma rīcība un šādu ziņu izplatītājiem jāapzinās Krimināllikumā noteiktā atbildība par šādu darbību veikšanu. https://t.co/rYOy5aiQf7 — FKTK (@FKTK_lv) October 23, 2019

За распространение ложных новостей о финансовой ситуации грозит уголовная ответственность и лишение свободы сроком до пяти лет.