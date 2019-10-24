Чт, 24.10.2019
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Даугавпилс: Ночью желание клиентов Swedbank снять наличные утихло

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Ночью в Даугавпилсе желание клиентов Swedbank снять наличные деньги утихло, сказал представитель банка Янис Кропс. 

"Ночью ажиотаж утих. (..) Вероятнее всего, пояснение ситуации в СМИ Даугавпилса принесло свои результаты", - сказал Кропс. 

Также он признал, что желание клиентов банка снять наличные деньги 23 октября было зафиксировано только в Даугавпилсе.

"В других местах Латвии всё спокойно. Этот феномен был только в Даугавпилсе", - сказал представитель банка. 

Он также сказал, что информация о распространении слухов в отношении стабильности Swedbank была передана в соответствующие органы, которые проверят откуда они возникли, "поскольку в настоящее время выглядит так, что слухи распространялись осознавая, к каким последствиям это может привести". 

О происшествии уже проинформирована Служба государственной безопасности, Госполиция и Комиссия рынка финансов и капитала. 

За распространение ложных новостей о финансовой ситуации грозит уголовная ответственность и лишение свободы сроком до пяти лет. 

Напомним, в распоряжение Swedbank попала информация о том, что в среду вечером, 23 октября, начато "целенаправленное распространение слухов" о нестабильности банка, поэтому рядом с банкоматами в Даугавпилсе образовались очереди и в некоторых на короткий период времени закончились выплачиваемые средства.

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