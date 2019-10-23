Swedbank констатировал, что о банке распространяют слухи о нестабильности. Оснований для паники нет

В распоряжение Swedbank попала информация о том, что в среду вечером, 23 октября, начато "целенаправленное распространение слухов" о нестабильности банка, поэтому рядом с банкоматами в Даугавпилсе образовались очереди и в некоторых на короткий период времени закончились выплачиваемые средства, сообщил агентству LETA представитель Swedbank Янис Кропс.
Уважая желание клиентов заполучить свои средства, банк вместе с охранной фирмой G4S обеспечивает пополнение банкоматов по всему Даугавпилсу.
В то же время банк подчеркивает свою стабильную работу как в Латвии, так и за рубежом.
Об этом говорят и опубликованные сегодня показатели за третий период: прибыль Swedbank в Латвии за девять месяцев текущего года составила 83 млн евро.
Кропс отметил, что слухи распространяются по разным каналам, в том числе через приложение Whatsapp.
О происшествии уже проинформирована Служба государственной безопасности, Госполиция и Комиссия рынка финансов и капитала.
За распространение ложных новостей о финансовой ситуации грозит уголовная ответственность и лишение свободы сроком до пяти лет.