Swedbank констатировал, что о банке распространяют слухи о нестабильности. Оснований для паники нет

Уважая желание клиентов заполучить свои средства, банк вместе с охранной фирмой G4S обеспечивает пополнение банкоматов по всему Даугавпилсу.

В то же время банк подчеркивает свою стабильную работу как в Латвии, так и за рубежом.

Об этом говорят и опубликованные сегодня показатели за третий период: прибыль Swedbank в Латвии за девять месяцев текущего года составила 83 млн евро.

Кропс отметил, что слухи распространяются по разным каналам, в том числе через приложение Whatsapp.

О происшествии уже проинформирована Служба государственной безопасности, Госполиция и Комиссия рынка финансов и капитала.