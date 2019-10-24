Недостаточное финансирование для медиков: собраны подписи для парламентского расследования

По просьбе 34 депутатов президиум Сейма сегодня, спустя десять минут после окончания очередного заседания, созвал внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о создании парламентской комиссии по расследованию.

За создание данной комиссии подписались парламентарии из партии "Согласие", Союза "зеленых" и крестьян, а также не принадлежащие к партиям депутаты. Комиссию предполагается создать на один месяц.

Зариньш отметил, что создание парламентской комиссии по расследованию "не помешает партиям коалиции попытаться извлечь выгоду и из этого, назначив своего представителя на пост председателя комиссии и потребовав платить ему зарплату".

Как Зариньш сообщил ранее, если комиссия будет создана, она намерена получить правовое обоснование решения правительства, почему оно не обеспечило медикам в бюджете 2020 года установленное законом финансирование.

Парламентская комиссия также должна выяснить, не был ли Сейм введен в заблуждение по поводу истинной повестки дня премьер-министра Кришьяниса Кариньша, чтобы он мог избежать присутствия на заседании комиссии Сейма по запросам, где рассматривался вышеупомянутый вопрос, отметил политик.

"Подобные действия правительства, которое вопиющим образом игнорирует решения Сейма и, возможно, вводит его в заблуждение, подрывают образ Латвии как правового и демократического государства", - подчеркнул Зариньш.

Как сообщалось, председатель комиссии Сейма по запросам Линда Лиепиня обратилась в Бюро по защите Конституции с просьбой оценить действия Кариньша, который "в очередной раз игнорирует" запрос депутатов.