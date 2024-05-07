В Италии появился пляж для нудистских свадеб

Часть пляжа Ис-Бенас, расположенного в окрестностях западного побережья Сардинии, уже давно облюбована нудистами. Однако теперь местные власти пошли еще дальше, официально заявив, что не имеют ничего против того, чтобы любители отдыха в стиле ню сочетались браком в костюмах Адама и Евы, а также устраивали торжества в компании таких же свободолюбивых гостей.

Луиджи Тедески, мэр Сан-Веро-Милиса - городка, расположенного поблизости, - сказал, что властям пришла в голову эта идея после того, как немецкая пара написала официальное письмо с вопросом, можно ли им пожениться на пляже, где расположена зона, отведенная для нудистов.

Однако реальная подоплека такого решения городских властей гораздо глубже, говорит Тедески: "Я считаю, что мы живем в опасный для свободы людей момент, учитывая национальные движения в Европе. Люди протестуют, и их задерживает полиция или их запугивают. Поэтому я думаю, что нам нужно сделать что-то, чтобы показать, что люди свободны. Большинство людей хотят свободы, а не режима".

"Я разрешил это официально, чтобы подтвердить право на свободу. Обнаженность не имеет ничего общего с сексом. Для нудистов это философия жизни, которая связана с природой", - сказал он, добавив, что зона для натуристов отделена лишь формально и рядом находятся и посетители в традиционных пляжных костюмах. Однако до сих пор никто не жаловался.



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