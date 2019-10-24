Откровения принца Гарри и Меган Маркл потрясли британский королевский двор

В фильме Гарри честно рассказал о своих непростых отношениях с братом - принцем Уильямом, а Меган пожаловалась на огромное давление со стороны средств массовой информации.

Принц Гарри также в резкой форме обратился к представителям желтой прессы, заявив, что в каждом объективе камеры видит отражение своей мамы, принцессы Дианы, которая трагически погибла в результате автомобильной аварии в Париже, когда пыталась скрыться от папарацци.

В фильме Гарри также коснулся темы отношений с братом - принцем Уильямом, которая в последнее время активно обсуждается в СМИ.

"Мы братья и всегда ими будем, но сейчас, очевидно, идем разными путями. Мы встречаемся не так часто, как когда-то, потому что очень заняты. Но вы знаете, как у братьев, бывают хорошие и плохие дни",

- сказал он.

Этого дипломатичноого ответа хватило, чтобы таблоиды сделали вывод: между братьями определенно существует конфликт. Правда, в чем он заключается, доподлинно неизвестно.

Дав столь откровенное интервью, герцоги Сассекские нарушили одно из главных правил британских монархов: "никогда не жаловаться и не оправдываться".

Таблоиды сообщают, что королеву Елизавету II это очень огорчило. По мнению Ее Величества, Гарри и Меган сознательно отдаляются от семьи.