Ребенок родился без лица. Врач после трех УЗИ уверял, что все в порядке...

У мальчика, появившегося на свет в частной клинике города Сетубал 7 октября, нет глаз, носа и частично отсутствует череп. Его мать наблюдалась у Корвальо на протяжении всей беременности.

При этом она прошла три обязательных ультразвуковых исследования (УЗИ), однако врач не сообщил ей о каких-либо патологиях.

Кроме того, на шестом месяце женщина сделала сканирование в четвертый раз, ноуже в другой клинике. Там ее предупредили, что ребенок может родиться с отклонениями, однако Корвальо такие прогнозы решительно опроверг.

Сестра новоиспеченной мамы сказала в интервью TVI 24:

"Он объяснил это тем, что иногда части лица не видны на УЗИ. Это происходит, когда лицо ребенка расположено близко к животу матери".

После того, как родители подали на Корвальо жалобу в министерство, в отношении него было начато расследование. 22 октября единогласным решением Португальского медицинского совета врач был отстранен от должности сроком на шесть месяцев.

В процессе следствия выяснилось, что в практике Корвальо это не первый случай столь вопиющей халатности. С 2013 года на него было подано шесть жалоб.

Ранее, в 2011-м, по недосмотру акушера родился ребенок с деформированным лицом и ногами, а также с серьезными повреждениями головного мозга,

а в 2007-м из-за пороков развития плода младенец умер спустя несколько месяцев после рождения. Дело тогда закрыли еще до суда.