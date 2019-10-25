СМИ: Критерии налогового аудита затерялись в коридорах власти

Также звучат опасения о том, что аудит превратится в "стол заказов". Оппозиция обещает добиться возобновления рассмотрения предложений о критериях аудита, подав соответствующие изменения к закону. О том, каким будет результат поправок к закону о налогах и пошлинах, которые парламент принял на рассмотрение, покажет время.

"17 июля на консультативном совете СГД были рассмотрены представленные руководителем налоговой службы предложения о независимости инспекторов-аудиторов налоговой администрации, о том, в каких случаях СГД публикует данные о том, что выявлено в ходе проверки на конкретном предприятии, как СГД будет выбирать, к каким налогоплательщикам прийти с аудитом, но часть принятых решений - о независимости аудиторов и информировании лиц, у которых планируется аудит, - в коридорах власти исчезли", - заявила член консультативного совета СГД по налогам, председатель правления консалтингового бюро АО "CBB" Лиените Цауне.