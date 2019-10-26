Путешествие в Испанию: День третий. Сальвадор Дали, ключи от сейфа и немного джаза

День начался рано. Сегодня мы решили взобраться на гору Бенакантиль в крепость Санта-Барбара. Но сперва нам надо было пройти по центру города. Недалеко от нашей гостиницы находится ратуша Аликанте. Это здание построено в XVIII веке в стиле барокко и испанского ренессанса. Пройдя массивные ворота, первое, что видишь – это позолоченная пятиметровая скульптура Святого Иоанна Сальвадора Дали. Как нам объяснили, она осталась после выставки. Теперь она доступна для всеобщего обозрения.

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

Внутри здания можно осмотреть несколько помещений. Одно из них – это приемная в стиле барокко: светлая комната с мраморным полом из мозаики. Далее идет Портретный зал с галереей портретов мэров Аликанте, которые руководили городом с конца XIX века по 2008 год.

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

Напротив, под стеклом в рамочке висят ключи, а ниже расположен сундук-сейф.

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

Открыть этот сейф могли только три должностных лица - мэр города, один из членов городского совета и судебный секретарь. Для этого им было необходимо обязательно собраться вместе.

Следом идет Голубой зал. Его специально сделали для приема королевы Испании Изабеллы II. Рядом расположена небольшая часовня для богослужений и Зал пленарных заседаний.

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

В Аликанте много местечек, которые посвящены археологическим раскопкам. Подобная экспозиция выставлена на первом этаже ратуши. Но в городе есть еще несколько других мест, которые посвящены историческим находкам.

Подъем на гору Бенакантиль начинался с квартала Санта-Круз. Занял он примерно 20 минут с остановками. Честно говоря, восхождение мне удалось с трудом. Я сразу вспомнила нашу Сигулду и многочисленные деревянные ступеньки. В какой-то момент мы свернули с центральной дороги на небольшую тропинку, которая пролегала через заросли. Довольно опрометчивое решение - мы прыгали по камням и кочкам словно горные козы. Наконец-то мы добрались до центральных ворот. Хотя, как оказалось – это можно было сделать быстрее. Кроме того, на саму гору ходит скоростной лифт. Добраться до вершины можно всего за одну минуту.

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

Сама крепость состоит из нескольких остатков средневековых зданий. Часть из них превращена в выставочные залы. Для желающих передохнуть, есть несколько небольших кафе, где можно поесть и выпить вина с видом на горы и море.

Город с вершины кажется крошечным. Смотреть с края оборонительной стены было безумно страшно. Ветер на вершине очень сильный (если бы у меня была шляпа, то она бы непременно улетела). Шутка ли, 166 метров над уровнем моря! Красота неописуемая: голубая-голубая вода, белые стены крепости, заросли из пальм, кусты каркаде и теплое солнце.

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

В какой-то момент я задалась вопросом - а от кого они так высоко оборонялись? От драконов ли? Действительно, после нашумевшего сериала "Игры престолов" возникает ощущение, что сейчас прилетит дракон и заслонит солнце своими массивными крыльями.