Сб, 26.10.2019
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Путешествие в Испанию: День третий. Сальвадор Дали, ключи от сейфа и немного джаза

ФОТО: pixabay.com

Могли бы вы, случайно выбрать город на карте и отправиться туда? Мы продолжаем рассказывать, как совершить спонтанное и незапланированное путешествие в испанский город Аликанте без помощи туристического агентства. День третий. 

День начался рано. Сегодня мы решили взобраться на гору Бенакантиль в крепость Санта-Барбара. Но сперва нам надо было пройти по центру города. Недалеко от нашей гостиницы находится ратуша Аликанте. Это здание построено в XVIII веке в стиле барокко и испанского ренессанса. Пройдя массивные ворота, первое, что видишь – это позолоченная пятиметровая скульптура Святого Иоанна Сальвадора Дали. Как нам объяснили, она осталась после выставки. Теперь она доступна для всеобщего обозрения.

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

Внутри здания можно осмотреть несколько помещений. Одно из них – это приемная в стиле барокко: светлая комната с мраморным полом из мозаики. Далее идет Портретный зал с галереей портретов мэров Аликанте, которые руководили городом с конца XIX века по 2008 год.

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

Напротив, под стеклом в рамочке висят ключи, а ниже расположен сундук-сейф.

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

Открыть этот сейф могли только три должностных лица - мэр города, один из членов городского совета и судебный секретарь. Для этого им было необходимо обязательно собраться вместе.

Следом идет Голубой зал. Его специально сделали для приема королевы Испании Изабеллы II. Рядом расположена небольшая часовня для богослужений и Зал пленарных заседаний.

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

В Аликанте много местечек, которые посвящены археологическим раскопкам. Подобная экспозиция выставлена на первом этаже ратуши. Но в городе есть еще несколько других мест, которые посвящены историческим находкам.

Подъем на гору Бенакантиль начинался с квартала Санта-Круз. Занял он примерно 20 минут с остановками. Честно говоря, восхождение мне удалось с трудом. Я сразу вспомнила нашу Сигулду и многочисленные деревянные ступеньки. В какой-то момент мы свернули с центральной дороги на небольшую тропинку, которая пролегала через заросли. Довольно опрометчивое решение - мы прыгали по камням и кочкам словно горные козы. Наконец-то мы добрались до центральных ворот. Хотя, как оказалось – это можно было сделать быстрее. Кроме того, на саму гору ходит скоростной лифт. Добраться до вершины можно всего за одну минуту.

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

Сама крепость состоит из нескольких остатков средневековых зданий. Часть из них превращена в выставочные залы. Для желающих передохнуть, есть несколько небольших кафе, где можно поесть и выпить вина с видом на горы и море.

Город с вершины кажется крошечным. Смотреть с края оборонительной стены было безумно страшно. Ветер на вершине очень сильный (если бы у меня была шляпа, то она бы непременно улетела). Шутка ли, 166 метров над уровнем моря! Красота неописуемая: голубая-голубая вода, белые стены крепости, заросли из пальм, кусты каркаде и теплое солнце.

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

В какой-то момент я задалась вопросом - а от кого они так высоко оборонялись? От драконов ли? Действительно, после нашумевшего сериала "Игры престолов" возникает ощущение, что сейчас прилетит дракон и заслонит солнце своими массивными крыльями.

Вниз мы спускались на лифте. Учтите, что проезд на лифте стоит 2,70 евро с человека. Билеты можно приобрести в автомате рядом с лифтом.

Испания славится своими морепродуктами. Я решила, что нужно обязательно побывать в ресторане, где можно самим выбрать, что тебе приготовят. Дождавшись окончания сиесты мы отправились в рыбный ресторан Pesca al Peso.

Галерея: 

На прилавке были разложены различные морские продукты и рыбы, название которых я даже и не знаю. Мы решили, что возьмем мидии, гребешки, кальмаров, каракатицу, осьминогов и несколько устриц. В итоге, рыбные блюда, чай, бокал вина и овощи обошлось нам в 43,18 евро. Скажу честно, было безумно вкусно! Хотелось съесть блюдо вместе с тарелкой. Если вы побываете в Аликанте, то сходите в это место – не пожалеете!

После ужина мы набрели на чудесное заведение – Villavieja 6. Это единственное место в Аликанте, где играют джаз и фламенко. Как нам рассказал хозяин заведения Педро, открыть клуб с живой музыкой в их городе – это дорогое удовольствие. Нужна специальная лицензия, а также необходимо сделать звукоизоляцию помещения. Как отметил хозяин ресторана он долгое время жил в Америке.

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

Путешествовал по разным городам – Чикаго, Денвер, Нью-Йорк, Даллас и другие. Именно там он полюбил джаз и блюз. Вернувшись в Аликанте, Педро решил воплотить свои мечты о вечерах джаза. Стоимость билета на такой живой концерт 6 евро с персоны. Атмосфера в ресторане уютная и романтичная. Стоимость напитков выше среднего. К сожалению, кофе в баре нет. Есть крепкий алкоголь и всего несколько сортов пива.

После насыщенной музыкальной программы мы оказались в английском заведении Tribeca Music Bar. Там можно было заказать два бургера по цене одного. За 13 евро нам принесли так много еды, что мы просто не могли это съесть!

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

Вообще если вы любите поесть – то вам в Аликанте. Поесть тут можно везде! Главное в этом не переесть, иначе будете как мы – гулять до двух ночи, чтобы еда переварилась. Уже пора спать, а заснуть с полным желудком невозможно!

Галерея: Путешествие в Испанию. День третий

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