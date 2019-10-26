Путешествие в Испанию: День третий. Сальвадор Дали, ключи от сейфа и немного джаза

Могли бы вы, случайно выбрать город на карте и отправиться туда? Мы продолжаем рассказывать, как совершить спонтанное и незапланированное путешествие в испанский город Аликанте без помощи туристического агентства. День третий.
День начался рано. Сегодня мы решили взобраться на гору Бенакантиль в крепость Санта-Барбара. Но сперва нам надо было пройти по центру города. Недалеко от нашей гостиницы находится ратуша Аликанте. Это здание построено в XVIII веке в стиле барокко и испанского ренессанса. Пройдя массивные ворота, первое, что видишь – это позолоченная пятиметровая скульптура Святого Иоанна Сальвадора Дали. Как нам объяснили, она осталась после выставки. Теперь она доступна для всеобщего обозрения.
Внутри здания можно осмотреть несколько помещений. Одно из них – это приемная в стиле барокко: светлая комната с мраморным полом из мозаики. Далее идет Портретный зал с галереей портретов мэров Аликанте, которые руководили городом с конца XIX века по 2008 год.
Напротив, под стеклом в рамочке висят ключи, а ниже расположен сундук-сейф.
Открыть этот сейф могли только три должностных лица - мэр города, один из членов городского совета и судебный секретарь. Для этого им было необходимо обязательно собраться вместе.
Следом идет Голубой зал. Его специально сделали для приема королевы Испании Изабеллы II. Рядом расположена небольшая часовня для богослужений и Зал пленарных заседаний.
В Аликанте много местечек, которые посвящены археологическим раскопкам. Подобная экспозиция выставлена на первом этаже ратуши. Но в городе есть еще несколько других мест, которые посвящены историческим находкам.
Подъем на гору Бенакантиль начинался с квартала Санта-Круз. Занял он примерно 20 минут с остановками. Честно говоря, восхождение мне удалось с трудом. Я сразу вспомнила нашу Сигулду и многочисленные деревянные ступеньки. В какой-то момент мы свернули с центральной дороги на небольшую тропинку, которая пролегала через заросли. Довольно опрометчивое решение - мы прыгали по камням и кочкам словно горные козы. Наконец-то мы добрались до центральных ворот. Хотя, как оказалось – это можно было сделать быстрее. Кроме того, на саму гору ходит скоростной лифт. Добраться до вершины можно всего за одну минуту.
Сама крепость состоит из нескольких остатков средневековых зданий. Часть из них превращена в выставочные залы. Для желающих передохнуть, есть несколько небольших кафе, где можно поесть и выпить вина с видом на горы и море.
Город с вершины кажется крошечным. Смотреть с края оборонительной стены было безумно страшно. Ветер на вершине очень сильный (если бы у меня была шляпа, то она бы непременно улетела). Шутка ли, 166 метров над уровнем моря! Красота неописуемая: голубая-голубая вода, белые стены крепости, заросли из пальм, кусты каркаде и теплое солнце.
В какой-то момент я задалась вопросом - а от кого они так высоко оборонялись? От драконов ли? Действительно, после нашумевшего сериала "Игры престолов" возникает ощущение, что сейчас прилетит дракон и заслонит солнце своими массивными крыльями.
Вниз мы спускались на лифте. Учтите, что проезд на лифте стоит 2,70 евро с человека. Билеты можно приобрести в автомате рядом с лифтом.
Испания славится своими морепродуктами. Я решила, что нужно обязательно побывать в ресторане, где можно самим выбрать, что тебе приготовят. Дождавшись окончания сиесты мы отправились в рыбный ресторан Pesca al Peso.
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На прилавке были разложены различные морские продукты и рыбы, название которых я даже и не знаю. Мы решили, что возьмем мидии, гребешки, кальмаров, каракатицу, осьминогов и несколько устриц. В итоге, рыбные блюда, чай, бокал вина и овощи обошлось нам в 43,18 евро. Скажу честно, было безумно вкусно! Хотелось съесть блюдо вместе с тарелкой. Если вы побываете в Аликанте, то сходите в это место – не пожалеете!
После ужина мы набрели на чудесное заведение – Villavieja 6. Это единственное место в Аликанте, где играют джаз и фламенко. Как нам рассказал хозяин заведения Педро, открыть клуб с живой музыкой в их городе – это дорогое удовольствие. Нужна специальная лицензия, а также необходимо сделать звукоизоляцию помещения. Как отметил хозяин ресторана он долгое время жил в Америке.
Путешествовал по разным городам – Чикаго, Денвер, Нью-Йорк, Даллас и другие. Именно там он полюбил джаз и блюз. Вернувшись в Аликанте, Педро решил воплотить свои мечты о вечерах джаза. Стоимость билета на такой живой концерт 6 евро с персоны. Атмосфера в ресторане уютная и романтичная. Стоимость напитков выше среднего. К сожалению, кофе в баре нет. Есть крепкий алкоголь и всего несколько сортов пива.
После насыщенной музыкальной программы мы оказались в английском заведении Tribeca Music Bar. Там можно было заказать два бургера по цене одного. За 13 евро нам принесли так много еды, что мы просто не могли это съесть!
Вообще если вы любите поесть – то вам в Аликанте. Поесть тут можно везде! Главное в этом не переесть, иначе будете как мы – гулять до двух ночи, чтобы еда переварилась. Уже пора спать, а заснуть с полным желудком невозможно!
Галерея: Путешествие в Испанию. День третий