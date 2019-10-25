ABLV Bank начал выплаты требований кредиторам

Банк приступил к новому этапу в процессе самоликвидации - осуществлена первая выплата требования кредитору, прошедшему все проверки в соответствии с методологией, согласованной с Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK).

Выплаты начаты применительно к 2-й очереди требований, установленной в законе о кредитных учреждениях. К ней в настоящий момент отнесены требования 865 кредиторов, являющихся частными лицами и малыми и средними предприятиями. Общий размер признанных требований в рамках этой очереди составляет 347 млн евро.

"До сих пор в Латвии и Европе не проводились такие проверки кредиторов. Для осуществления этих проверок нам понадобилось разработать совершенно новые процессы и процедуры. Это потребовало больше времени, нежели планировалось, но сейчас подготовительные работы выполнены и успешно проведен первый тест, чтобы можно было начать выплачивать денежные средства кредиторам", - подчеркнул ликвидатор банка Арвид Костомаров.

Выплата требований кредиторов осуществляется только в том случае, если по результатам проверки кредитора не констатированы установленные в нормативных актах препятствия для такой выплаты. Проверки в соответствии с методологией проводит международная команда EY, в которую входят консультанты из пяти стран, в том числе США. В настоящее время процесс проверки начат уже в отношении нескольких сотен кредиторов.

Для осуществления проверок с 6 марта этого года, когда методология была утверждена FKTK, EY были разработаны необходимые процедуры, создана команда специалистов, выполняющих проверки, и проведено их обучение по применению методологии. Также EY были внедрены соответствующие программные средства, создана надежная информационная среда для проверок и проведено тестирование работы систем. Общество обеспечило все необходимые вспомогательные процедуры.

Процесс проверки состоит из трех этапов: изучение кредитора, проверка исторический операций, проверка кредитора и его партнеров по международным санкционным спискам.

В конце сентября объем активов банка составил 2,36 млрд евро, и этой суммы достаточно, чтобы полностью покрыть все требования кредиторов. Планируется, что в первой половине 2020 года также будут начаты выплаты в рамках очереди, к которой в настоящее время отнесены требования более 2 тысяч кредиторов с общим объемом признанных требований 1,5 млрд евро.