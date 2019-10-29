Видео: полиция поймала водителя, который "летел" на BMW со скоростью почти 200 км/час

В конце прошлой недели, 25 октября, в 16:30 полицейские, патрулируя на нетрафарированном полицейском автомобиле, в Тукумском крае на автодороге А9 (Рига - Скулте - Лиепая) по направлению в Ригу заметили автомобиль, который двигался очень быстро.
Водитель автомобиля марки BMW в месте, где разрешенная скорость движения составляет 90 километров в час, мчался со скоростью 189 километров в час. Таким образом, водитель превысил скорость более чем на 90 километров в час.
Сотрудники полиции остановили машину, за рулем BMW оказался мужчина 1978 года рождения.
Составлен протокол административного нарушения, установлено наказание в размере 450 евро штрафа и лишения прав на полгода.