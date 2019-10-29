Официальная зарплата 270 евро и ничтожные налоги: службы начали рейды по автосервисам

Сведения об автосервисах, работающих в так называемой серой зоне, СГД и VVD получают регулярно. В понедельник и во вторник госучреждения провели рейды в нескольких автосервисах.

Один из фокусов внимания - договора о трудоустройстве, налоговые платежи. В рамках рейда ни один сотрудник не оказался без трудового договора, но некоторые были очень подозрительными.

"Нет даже минимальной зарплаты! Зарплаты начинаются от 270 евро. Результат финансовой деятельности: в налогах заплачено за год из этого бизнеса 1600 евро. Ничтожно мало", - говорит представитель СГД Ина Рейншмите.

Напомним, уже в июле госучреждения вместе с Латвийской ассоциацией управления шинами организовали кампанию, разослав всем автосервисам напоминание упорядочить деятельность, чтобы она отвечала всем требованиям окружающей среды. К сожалению, многие эти указания игнорируют.

"В первый день проверили большинство, 32 автосервиса. У части из них несоответствия с управлением отходами. Это учет, хранение, которые происходят неподобающе. По сути на половине - на 15 объектах - были несоответствия, 10 ведут деятельность без удостоверения загрязняющей деятельности категории C", - пояснил представитель VVD Калвис Авотиньш.

Более того - лишь бы сэкономить средства на выделение легального способа переработки опасных отходов, бизнесмены собственноручно изготовили оборудование.

"В отдельных случаях - сжигание отходов в особо установленных печах, в которых сжигают жидкие нефтепродукты", - подчеркивает Авотиньш.