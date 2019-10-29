Ср, 30.10.2019
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Евросовет официально продлил срок выхода Великобритании из ЕС

Лондон

ФОТО: ANDY RAIN/EPA

Евросовет во вторник, 29 октября, распространил заявление, подтверждая, что принято решение продлить срок выхода Великобритании из ЕС (Brexit). 

В заявлении говорится, что срок продлен до 31 января 2020 года, чтобы "выделить больше времени на ратификацию соглашения о выходе".

Великобритания может выйти из ЕС также с 1 декабря или с 1 января, если соглашение о выходе ратифицируют обе стороны. 

"В течение этого продления Соединенное Королевство остается членом ЕС со всеми правами и обязанностями", - заявил Евросовет.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще в понедельник согласовал предложенные ЕС условия продления Brexit. 

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