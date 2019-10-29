Евросовет официально продлил срок выхода Великобритании из ЕС

Евросовет во вторник, 29 октября, распространил заявление, подтверждая, что принято решение продлить срок выхода Великобритании из ЕС (Brexit).
В заявлении говорится, что срок продлен до 31 января 2020 года, чтобы "выделить больше времени на ратификацию соглашения о выходе".
Великобритания может выйти из ЕС также с 1 декабря или с 1 января, если соглашение о выходе ратифицируют обе стороны.
"В течение этого продления Соединенное Королевство остается членом ЕС со всеми правами и обязанностями", - заявил Евросовет.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще в понедельник согласовал предложенные ЕС условия продления Brexit.