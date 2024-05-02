Президент объяснил, какие сферы не должны пострадать, если Латвии придется затянуть пояса

Если в связи с неудовлетворительными финансовыми показателями придется реализовать так называемые меры бюджетной консолидации, то главное, чтобы не пострадали внутренняя и внешняя безопасность, образование, конкурентоспособность страны, а также здравоохранение, заявил президент Эдгар Ринкевич в интервью программе "900 секунд".
Он признал, что если финансовые планы государства не будут выполнены, а экономическая ситуация потребует затянуть бюджетный пояс, то это можно сделать и в этом, и в следующем году, однако самое главное, чтобы не пострадать упомянутые приоритетные направления.
Ринкевич также добавил, что был очень неприятно удивлен посещением на этой неделе Латвийского этнографического музея под открытым небом.
"Там, по сути, основа национальной идентичности народа, но коллекции находятся просто в ненормальной ситуации. Инвестиций туда нет уже десятилетия. И если в какой-то момент что-то произойдет, то мы снова будем хвататься за голову и сетовать, где мы были 30 лет, когда не выделяли средства на сохранение этих коллекций", - сказал глава государства.
При этом он признался, что не знает, как объективно оценить все поле, чтобы не получилось так, что больше денег получит тот, кто кричит громче всех.
Ринкевич считает, что найти этот баланс - компетенция министра каждой отрасли, но в то же время президент осознает, что это непросто.
"Я знаю, что никогда нельзя дать все всем, но нужно попытаться хотя бы планово понять, что есть вещи, которые нужно сделать, и тогда, конечно, появятся очень новые, красивые, хорошие вещи", - сказал Ринкевич.
Он резюмировал, что в Латвии по-прежнему существует чрезвычайно большой дисбаланс в различных отраслях.
В качестве рекомендаций по более успешному привлечению инвестиций Ринкевич назвал развитие кредитования и сокращение бюрократии, подчеркнув, что последнее вообще не требует больших финансовых вложений.
Ранее сообщалось, что в бюджете будущего года сейчас наметилась недостача, или негативное фискальное пространство, в размере 275 млн евро, которую можно сократить путем увеличения разрешенного структурного дефицита. Об этом заявил журналистам в понедельник, 29 апреля, после совещания партнеров по коалиции министр финансов Арвил Ашераденс.
Сейчас законом разрешен структурный дефицит в размере 0,5%, однако в коалиции наметилась поддержка поправкам к закону, которые позволили бы увеличить структурный дефицит до 1%, поэтому в следующем году отрицательное фискальное пространство может быть сокращено до 56 млн евро, пояснил министр финансов.
Впрочем, Ашераденс пока не оставляет надежд, что при оптимистичном сценарии страна может прийти и к нейтральному фискальному пространству в 2025 году.
Между тем в этом году, скорее всего, ожидается на 185 млн евро меньше поступлений, чем планировалось в принятом бюджете. По словам Ашераденса, если правительство не возьмет на себя дополнительные не предусмотренные ранее обязательства и дефицит бюджета будет удержан в размере, не превышающем 2,9%, никаких мер экономии в этом году принимать не придется.
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