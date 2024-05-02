Президент объяснил, какие сферы не должны пострадать, если Латвии придется затянуть пояса

"Я знаю, что никогда нельзя дать все всем, но нужно попытаться хотя бы планово понять, что есть вещи, которые нужно сделать, и тогда, конечно, появятся очень новые, красивые, хорошие вещи", - сказал Ринкевич.

Он резюмировал, что в Латвии по-прежнему существует чрезвычайно большой дисбаланс в различных отраслях.

В качестве рекомендаций по более успешному привлечению инвестиций Ринкевич назвал развитие кредитования и сокращение бюрократии, подчеркнув, что последнее вообще не требует больших финансовых вложений.

Ранее сообщалось, что в бюджете будущего года сейчас наметилась недостача, или негативное фискальное пространство, в размере 275 млн евро, которую можно сократить путем увеличения разрешенного структурного дефицита. Об этом заявил журналистам в понедельник, 29 апреля, после совещания партнеров по коалиции министр финансов Арвил Ашераденс.

Сейчас законом разрешен структурный дефицит в размере 0,5%, однако в коалиции наметилась поддержка поправкам к закону, которые позволили бы увеличить структурный дефицит до 1%, поэтому в следующем году отрицательное фискальное пространство может быть сокращено до 56 млн евро, пояснил министр финансов.

Впрочем, Ашераденс пока не оставляет надежд, что при оптимистичном сценарии страна может прийти и к нейтральному фискальному пространству в 2025 году.

Между тем в этом году, скорее всего, ожидается на 185 млн евро меньше поступлений, чем планировалось в принятом бюджете. По словам Ашераденса, если правительство не возьмет на себя дополнительные не предусмотренные ранее обязательства и дефицит бюджета будет удержан в размере, не превышающем 2,9%, никаких мер экономии в этом году принимать не придется.

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