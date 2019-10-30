Предварительный прирост ВВП Латвии в третьем квартале - 2,8%

По сезонно и календарно выровненным данным экономика Латвии за этот период выросла на 1,8%.

На ВВП повлияли в основном прирост в промышленности и сфере услуг (по предварительным данным, соответственно на 4,3% и 3%), в том числе в розничной торговле - на 2,1%.

ВВП Латвии в сравнительных ценах 2015 года в третьем квартале составил 6,93 млрд евро.

В то же время в третьем квартале 2019 года по сравнению со вторым кварталом ВВП по сезонно и календарно выровненным данным увеличился на 0,7%.

Уточненные и развернутые данные о ВВП в третьем квартале будут объявлены 29 ноября.