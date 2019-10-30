Предварительный прирост ВВП Латвии в третьем квартале - 2,8%

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в третьем квартале этого года по сезонно и календарно не выровненным данным, согласно быстрой оценке, увеличился на 2,8% по сравнению с тем же периодом 2018 года, сообщает Центральное статистическое управление.
По сезонно и календарно выровненным данным экономика Латвии за этот период выросла на 1,8%.
На ВВП повлияли в основном прирост в промышленности и сфере услуг (по предварительным данным, соответственно на 4,3% и 3%), в том числе в розничной торговле - на 2,1%.
ВВП Латвии в сравнительных ценах 2015 года в третьем квартале составил 6,93 млрд евро.
В то же время в третьем квартале 2019 года по сравнению со вторым кварталом ВВП по сезонно и календарно выровненным данным увеличился на 0,7%.
Уточненные и развернутые данные о ВВП в третьем квартале будут объявлены 29 ноября.
В первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом 2018 года ВВП по сезонно и календарно не выровненным данным увеличился на 3%, а во втором квартале по сравнению со вторым кварталом прошлого года - на 1,8%.