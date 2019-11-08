Фото: Zivert зажгла в Риге, кино о легенде поп-музыки и новый саундтрек от Linkin Park

>>> Видео: Lindemann - "Knebel"

Грандиозное возвращение Amatory в Латвию!

В субботу, 2 ноября, в рижском клубе Melnā Piektdiena выступила легендарная питерская группа Amatory. Русский TVNET смог пообщаться с барабанщиком коллектива Даниилом Светловым и узнать, как музыканты перенесли скандал с экс-вокалистом Вячеславом, а также почему так долго не выходил новый релиз.

Все в кино!

The Guardien сообщило, что продюсер "Богемской рапсодии" Грэм Кинг собирается снять байопик еще об одной легендарной группе — Bee Gees.

Сценария пока нет, актеры тоже не выбраны. Известно только, что над лентой будет работать Paramount Pictures, купившая права на песни британско-австралийской группы.

Напомним, в популярную группу Bee Gees входили три брата Барри, Робин и Морис Гибб. Мировые продажи пластинок группы превышают 220 миллионов копий, что делает их одним из самых успешных коллективов в истории музыкальной индустрии

>>> Видео: Bee Gees - Stayin' Alive (1977)

Limp Bizkit возвращаются в Ригу

В пятницу, 28 февраля, в Ригу вернутся легенды американского ню-метала и рэп-метала - группа Limp Bizkit. Известно, что концерт пройдет в Arena Riga.

В последнее время участники коллектива активно окунулись в другие проекты. Например, Фред Дерст показал себя как актер и режиссер, его картина с Джоном Траволтой "Фанатик" вышла в прокат осенью 2019 года.

Ходят слухи, что последний год Limp Bizkit работали над новым альбомом, который, должен называться Stampede of the Disco Elephants. Дата его релиза остается неизвестной. Последний лонгплей коллектива назывался Gold Cobra и вышел в 2011 году.

Коллектив обязательно исполнит свои самые популярные песни - Nookie, Break Stuff, Take a Look Around, My Generation, Rollin, My Way, Behind Blue Eyes, Lightz, Gold Cobra и многие другие.

Галерея: Limp Bizkit в Риге

Саундтрек к российскому кино от лидер Linkin Park

Один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода записал песню Fine специально для российского фантастического блокбастера "Аванпост". Об этом пишет Warner Music Russia.

"Когда режиссер фильма Егор Баранов прислал мне отрывок из фильма, у меня в голове сразу же появилась идея, какую песню я хотел бы для него записать. Напряжение и тревожная обстановка фильма мгновенно нашли отклик в моем сердце", - цитирует Шиноу пресс-служба.

Картина "Аванпост" - это фильм о постапокалиптическом будущем. Людей на планете осталось ничтожно мало. Они все образовали "круг жизни". Большая часть "круга" пришлась на Россию и несколько соседних стран.

В ролях: Лукерья Ильяшенко, Петр Федоров, Светлана Иванова и Алексей Чадов.

Linkin Park — один из самых успешных рок-коллективов 2000-х. Продажи пластинок музыкантов превысили 55 миллионов экземпляров. Артисты собирали стадионы по всему миру, их вклад в музыку отмечен двумя премиями "Грэмми" и множеством других престижных наград. Летом 2017 года фронтмен коллектива Честер Беннингтон покончил с собой.

Галерея: Linkin Park в Риге

Как закалялась сталь

Эта неделя была богата на музыкальные новинки. Она из самых ярких российских андерграун-команд Shortparis представила свой новый альбом "Так закалялась сталь".

В него вошли девять треков, среди которых, как уже известные композиции "Страшно" и "Стыд", так и новые "Нелюбовь", "Отвечай за слова" и "Жизнь за царя".

Альбом доступен на Apple Music, Google Play, "ВКонтакте" и "Яндекс.Музыка".

Ранее Русский TVNET побывал на концерте Shortparis и поделился впечатлениями.

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