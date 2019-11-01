300 рабочих мест и скидки на брендовые вещи до 70%: что предложит Via Jurmala Outlet Village?

В конце этого года закончится строительство первой очереди совершенно нового для Латвии поселка аутлетов Via Jurmala Outlet Village в Пиньки. Инвестиции на данном этапе уже достигли 25 миллионов евро, сообщает девелопер проекта, компания SIA Outletico.
Первую очередь построенного поселка общей площадью 13 500 квадратных метров планируется открыть весной 2020 года.
Здесь покупателям предложат около 70 магазинов одежды, обуви, аксессуаров, спортивных товаров и прочего. Также на территории предусмотрены пять кафе и ресторанов.
Девелоперы отмечают, что аутлет-поселок в Латвии создается по канонам аналогов в Италии, Германии и Великобритании.
Сюда смогут легко добраться как местные покупатели, так и гости столицы - от центра Риги поселок расположен в 30 минутах езды, от международного аэропорта "Рига" - в 15 минутах, а от курортного города Юрмала - в девяти.
Общая площадь аутлет-поселка составит 21 000 кв.м., количество магазинов достигнет 120. Обещают парковочные места на 1600 машин. Среди арендаторов будут как мировые бренды, так и местные.
Вторая очередь строительства будет завершена к весне 2020 года, всего обеспечив 300 новых рабочих мест.
После полного завершения строительства планируется, что Via Jurmala Outlet Village в год посетят шесть миллионов человек из Латвии, Литвы и Эстонии.
По сравнению с простыми магазинами розничной торговли, минимальная скидка на брендовую одежду здесь составит 30%, но размер скидки может достигать и 50-70%, обещают девелоперы Via Jurmala Outlet Village.
Галерея: Первая очередь строительства Via Jurmala Outlet Village